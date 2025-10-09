Ünlü isimler ile Polat çifti arasında kriz çıktı!

Sabah 06.00 sıralarında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını önlemek amacıyla yapılan Jandarma operasyonunda çok sayıda ünlü oyuncu, şarkıcı ve sosyal medya fenomeni hem ifade verdi hem de kan örnekleri için uzun süre aynı odada bekledi. Bu esnada sinirleri gerilen oyuncu ve şarkıcılar, Dilan ve Engin Polat çiftiyle aynı yerde beklemek istemedi.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DİLAN POLAT İLE ENGİN POLAT'A VETO

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yasaklı madde kullanmak ve sosyal medyada uyuşturucu ve uyarı maddeleri özendirici paylaşım yapmak iddiasıyla ifadesi alınan ünlü isimler bekleme odasında gerginlik yaşadı. Aralarında; Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Kaan Yıldırım, Mert Yazıcıoğlu, Birce Akalay, Ceren Moray, Berrak Tüzünataç, İrem Derici, Kubilay Aka, Hadise Açıkgöz, Duygu Özaslan, Meriç Aral, Dilan Polat, Engin Polat ve Feyza Altun gibi isimlerin yer aldığı soruşturmada ünlü isimler Maslak’taki İl Jandarma Genel Komutanlığı’nda ifade sırası beklerken Dilan Polat ve Engin Polat çiftiyle aynı odada oturmak istemedi.

Oyuncu ve şarkıcılar bu rahatsızlıklarını dile getirince Polat ailesi avukat Feyza Altun’un da olduğu başka bir bekleme odasına alındı.

KAAN YILDIRIM, HADİSE'NİN OLDUĞU ODAYA HİÇ GİRMEDİ

Ayrıca ifade sırası beklerken Kaan Yıldırım da bir dönem beraberlik yaşadığı Hadise’nin olduğu odaya hiç girmedi. Farklı yerde ifade sırası bekledi. İfade sırasında “Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanıyor musunuz? Kullandıysanız hangi tarihlerde kullandınız, hangi tür uyuşturucu madde kullanırsınız?”, sosyal medya platformları üzerinden uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına özendirici paylaşım yaptınız mı? Yasaklı madde satan biriyle irtibat kurdunuz mu? Birini bu amaçla aracı yaptınız mı? Bu maksatla para transferi yaptınız mı?” sorularının sorulduğu öğrenildi.

İfadesi alınan Hadise, saatler sonra Ankara'da sahnede aldı. Yaşadıkları hakkında konuşan Hadise, "Ben sigara bile içmiyorum. Bu konuda tertemiz olduğum için bugün zoruma gitti" ifadelerini kullandı.

İREM DERİCİ BASIN AÇIKLAMASI DÜZENLEDİ

İfadesi alınan İrem Derici basın toplantısı düzenledi ve "Saç örneğimizi verdik, kan örneğimizi verdik. Sabah yedide tabi evden o şekilde alınmak çok üzdü beni. Çünkü bir telefonla gidip hemen ifademi verip, hemen kan örneğimi, saç örneğimi verecek kadar açık bir kadınım. Şuna çok eminim, hepinizden çok bu sonuçları ben bekliyorum. Çünkü alnım ana sütüm kadar ak." dedi.