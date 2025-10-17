İrem Derici'den "Temiz" raporu sonrası dikkat çeken paylaşım!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü büyük uyuşturucu operasyonu kapsamında 8 Ekim'de aralarında magazin dünyasından birçok ismin bulunduğu ünlülerin kan ve saç örnekleri incelenmişti. Soruşturma sonuçları kamuoyuyla paylaşılırken, bazı isimlerin test sonuçları "pozitif" çıktı. Test sonucunun temiz çıkmasının ardından İrem Derici'den paylaşım geldi.

İŞTE O İSİMLER

Bazı ünlülerin test sonuçları ilaç etken madde etkisiyle pozitif çıktı. Bu isimler Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali Safter olarak belirtilirken, öte yandan, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk’ün kan ve saç örneklerinde herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı öğrenildi.

Operasyon sonrası basın toplantısı düzenleyen İrem Derici temize çıkmasıyla birlikte paylaşım yaptı. Test sonucu temiz çıkan İrem Derici, "Eveeeet, raporlarım temiz çıktığına göre mahalle mahallle gezmeye başlıyorum. Beton Derici'ye güvenin siz. Bugüne kadar asla yalan söylemedim, söylemem de!" ifadelerini kullandı.