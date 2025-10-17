Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

İrem Derici'den "Temiz" raporu sonrası dikkat çeken paylaşım!

Uyuşturucu operasyonu kapsamında kan ve saç örnekleri alınan ünlü isimlerden İrem Derici'nin test sonuçları temiz çıktı. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Derici, "Beton Derici'ye güvenin siz" mesajını verdi...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2025
saat ikonu 22:02
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
saat ikonu 22:10

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü büyük kapsamında 8 Ekim'de aralarında magazin dünyasından birçok ismin bulunduğu ünlülerin kan ve saç örnekleri incelenmişti. Soruşturma sonuçları kamuoyuyla paylaşılırken, bazı isimlerin test sonuçları "pozitif" çıktı. Test sonucunun temiz çıkmasının ardından 'den paylaşım geldi.

İrem Derici'den "Temiz" raporu sonrası dikkat çeken paylaşım!

İŞTE O İSİMLER

Bazı ünlülerin test sonuçları ilaç etken madde etkisiyle pozitif çıktı. Bu isimler , İrem Derici, ve Ziynet Sali Safter olarak belirtilirken, öte yandan, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk’ün kan ve saç örneklerinde herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı öğrenildi.

İrem Derici'den "Temiz" raporu sonrası dikkat çeken paylaşım!

Operasyon sonrası düzenleyen İrem Derici temize çıkmasıyla birlikte paylaşım yaptı. Test sonucu temiz çıkan İrem Derici, "Eveeeet, raporlarım temiz çıktığına göre mahalle mahallle gezmeye başlıyorum. Beton Derici'ye güvenin siz. Bugüne kadar asla yalan söylemedim, söylemem de!" ifadelerini kullandı.

