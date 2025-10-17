Menü Kapat
18°
Ecogreen Enerji katılım endeksine uygun mu? İzahname ile duyurulacak

Ecogreen Enerji halka arz onayının ardından faiz hassasiyeti olan yatırımcılar katılım endeksine uygun olup olmadığını merak ediyor. 2020 yılında kurulan şirket, Türkiye genelinde dokuz bölgede faaliyet gösteren yenilenebilir enerji santralleriyle 431 milyon kWh temiz enerji üretimi sağlıyor. Ecogreen Enerji, 180 MW kurulu güce sahip 30 güneş, 3 biyogaz ve 2 biyokütleye dayalı lisanslı santral portföyünü genişleterek toplam 300 MWe kapasiteye ulaşmayı planlıyor. İşte Ecogreen Enerji halka arz detayları…

Ecogreen Enerji katılım endeksine uygun mu? İzahname ile duyurulacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2025
saat ikonu 21:39
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
saat ikonu 21:42

Ecogreen Holding’in süreci resmen başladı. SPK onayının ardından yatırımcılar şirketin katılım endeksine uygun olup olmadığını merak ediyor.

ECOGREEN ENERJİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Ecogreen Enerji’nin halka arz fiyatı 10,40 TL olarak belirlendi. Şirketin halka arz büyüklüğü 1,1 milyar TL olarak hesaplandı. Halka arz kapsamında toplam 110 milyon adet pay yatırımcılara sunulacak. Halka açıklık oranı ise %22,64 olarak açıklandı.

Ecogreen Enerji katılım endeksine uygun mu? İzahname ile duyurulacak

Şirketin tek pay sahibi Osman Uğurlu’dur. Ecogreen Enerji, faaliyetlerini tamamen üretimi üzerine kurmuş durumda. 30 güneş, 3 biyogaz ve 2 biyokütle santraline sahip olan şirket, ayrıca iki biyokütle ve bir biyogaz santralinde proje geliştirme sürecini sürdürüyor.

Ecogreen Enerji katılım endeksine uygun mu? İzahname ile duyurulacak

ECOGREEN ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN, BORSA KODU NEDİR?

Ecogreen Enerji’nin halka arz tarihi henüz kesinleşmedi. Onaylı izahname yayımlandıktan sonra halka arzın gerçekleşeceği tarih duyurulacak. Bu nedenle şirket şu anda ’da işlem görmüyor.

Ecogreen Enerji katılım endeksine uygun mu? İzahname ile duyurulacak

Ecogreen Enerji’nin kodu da henüz belli değil. Şirketin paylarının işlem göreceği sembol, izahname yayımlandığında kamuoyuyla paylaşılacak. Halka arzın bireysele eşit dağıtım yöntemiyle yapılacağı belirtiliyor.

Ecogreen Enerji katılım endeksine uygun mu? İzahname ile duyurulacak

ECOGREEN ENERJİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU, CAİZ Mİ, FAİZ GELİRİ VAR MI?

Ecogreen Enerji’nin katılım endeksine uygun olup olmadığı, onaylı izahname yayımlandıktan sonra netlik kazanacak. Yatırımcılar, şirketin faiz gelirine sahip olup olmadığını izahname üzerinden öğrenebilecek. Ecogreen Enerji’nin faaliyet alanı yenilenebilir enerji üretimi ve gübre sanayi olduğu için bu kapsamda değerlendirme izahname yayımlandıktan sonra yapılacak.

