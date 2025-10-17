Ecogreen Enerji katılım endeksine uygun mu? İzahname ile duyurulacak

Ecogreen Enerji Holding’in halka arz süreci resmen başladı. SPK onayının ardından yatırımcılar şirketin katılım endeksine uygun olup olmadığını merak ediyor.

ECOGREEN ENERJİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Ecogreen Enerji’nin halka arz fiyatı 10,40 TL olarak belirlendi. Şirketin halka arz büyüklüğü 1,1 milyar TL olarak hesaplandı. Halka arz kapsamında toplam 110 milyon adet pay yatırımcılara sunulacak. Halka açıklık oranı ise %22,64 olarak açıklandı.

Şirketin tek pay sahibi Osman Uğurlu’dur. Ecogreen Enerji, faaliyetlerini tamamen yenilenebilir enerji üretimi üzerine kurmuş durumda. 30 güneş, 3 biyogaz ve 2 biyokütle santraline sahip olan şirket, ayrıca iki biyokütle ve bir biyogaz santralinde proje geliştirme sürecini sürdürüyor.

ECOGREEN ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN, BORSA KODU NEDİR?

Ecogreen Enerji’nin halka arz tarihi henüz kesinleşmedi. Onaylı izahname yayımlandıktan sonra halka arzın gerçekleşeceği tarih duyurulacak. Bu nedenle şirket şu anda Borsa İstanbul’da işlem görmüyor.

Ecogreen Enerji’nin borsa kodu da henüz belli değil. Şirketin paylarının işlem göreceği sembol, izahname yayımlandığında kamuoyuyla paylaşılacak. Halka arzın bireysele eşit dağıtım yöntemiyle yapılacağı belirtiliyor.

ECOGREEN ENERJİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU, CAİZ Mİ, FAİZ GELİRİ VAR MI?

Ecogreen Enerji’nin katılım endeksine uygun olup olmadığı, onaylı izahname yayımlandıktan sonra netlik kazanacak. Yatırımcılar, şirketin faiz gelirine sahip olup olmadığını izahname üzerinden öğrenebilecek. Ecogreen Enerji’nin faaliyet alanı yenilenebilir enerji üretimi ve gübre sanayi olduğu için bu kapsamda değerlendirme izahname yayımlandıktan sonra yapılacak.