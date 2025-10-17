Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Gazze Görev Gücü için vatandaşlardan Erdoğan'a talep yağmuru: Depremzede ve hac detayı yürek sızlattı

Gazze Görev Gücü'ne katılarak insani yardım faaliyetlerine gönüllü destek vermek isteyen vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) başvurdu. Para istemeden çalışmaya hazır olduklarını belirten vatandaşların arasında depremzedelerle hac için para biriktirenlerin mesajları yürek sızlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gazze Görev Gücü için vatandaşlardan Erdoğan'a talep yağmuru: Depremzede ve hac detayı yürek sızlattı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.10.2025
saat ikonu 20:16
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
saat ikonu 20:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın davetiyle katıldığı Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi sonrasında 'ye insani yardım faaliyetlerinin koordine edilmesi adına bir Gazze Görev Gücü'nün oluşturulabileceği konusu görüşüldü.

MESAJ YAZARAK KATILMA İSTEKLERİNİ BİLDİRDİLER

Gazze Görev Gücü'nde yer almak isteyen vatandaşlar, sağlıktan yeniden inşaya, saha koordinasyonundan askeri görev gücünde yer almaya kadar birçok alanda çalışmaya hazır olduklarını içeren mesajlarıyla CİMER'e başvurdu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinin ardından tepkilerini CİMER üzerinden dile getiren vatandaşlar, ateşkes umuduyla birlikte bu kez yardım gönüllüsü olmak üzere çok sayıda başvuru yaptı.

Gazze Görev Gücü için vatandaşlardan Erdoğan'a talep yağmuru: Depremzede ve hac detayı yürek sızlattı

HER ALANDAN GÖNÜLLÜ BAŞVURUSU

CİMER'e başvurularda, AFAD gönüllüleri, UMKE personeli, BM İnsani Yardım Koordinasyonu Türkiye Ofisinde görev yapan insani yardım görevlileri, 6 Şubat depremlerinde arama kurtarma çalışmalarında görev üstlenen kamu görevlileri, TSK bünyesinde sınır ötesi operasyonlarda yer alan ve askeri görev gücüne katılmaya hazır olduğunu belirtenler, doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık çalışanlarından Gazze'de organize edilecek sağlık hizmetlerine dahil olmak isteyen gönüllülerin de aralarında bulunduğu vatandaşların talepleri yer aldı.

İŞÇİLER DE TALEPTE BULUNDU

Gönüllüler arasında, ekipleriyle yemek yapmaya ve dağıtmaya talip olan restoran sahibi ve aşçılar, aşevi açmak isteyenler, yeniden inşa ve imarda ücretsiz çalışmaya hazır olduğunu bildiren işçiler ve iş makineleriyle görev almak isteyen operatörler de bulundu.

Ayrıca göreve hazır olduğunu belirtenler arasında, genç mühendisler, güvenliğin tesisinde görev almak isteyen güvenlik görevlileri, sosyal hizmetler ve çocuk gelişimi eğitimli olup Filistinli çocuklara yönelik faaliyetlerde yer almak isteyenler yer aldı.

Edinilen bilgiye göre, bu başvuruların içerisinde, hiçbir konuda görevlendirilemese bile "Mutfakta bulaşık dahi yıkarım. Yeter ki o topraklara, mazlumlara bir faydam dokunsun." mesajını ileten 46 yaşında bir vatandaş da bulundu.

Gazze Görev Gücü için vatandaşlardan Erdoğan'a talep yağmuru: Depremzede ve hac detayı yürek sızlattı

"MAAŞSIZ ÇALIŞMAYA HAZIRIM"

Vatandaşların CİMER başvurularında ayrıca Gazze için yardım seferberliği başlatılmasını, tüm camilerde yardım toplanmasını isteyenlerin, Gazze'nin yeniden inşası için proje önerileri sunan gençlerin mesajları yer aldı.

Mesajlar arasında, 6 Şubat depremlerinde kendilerine verilen konteynerlerin bölgeye ulaştırılarak yaklaşan kış aylarında Filistinlileri de ısıtmasını isteyenlerin, yetim kalan çocuklarla yuvasını paylaşmak isteyen genç çiftlerin talep ve önerileri de bulundu.

Başvurular arasında, 65 yaş üzerinde olup yıllardır hac kurasını bekleyen ama hac için biriktirdiği parayı Filistin halkına yardım için ulaştırmak isteyenlerin yanı sıra bir vatandaşın, "Şimdi o mahzun insanların kış gelmeden evlerini, okullarını, hastanelerini yapma ve yardımcı olma zamanıdır. Kiracıyım, ödemekle uğraştığım borcum harcım var. Ama seve seve o masum insanların evlerini tekrar inşa etmek için ücretsiz, maaşsız çalışmaya hazırım." ifadelerinin bulunduğu mesajı yer aldı.

Vatandaşlar, İsrail işgalinin sonlandırılması ve bölgeye insani yardım ulaştırılmasına yönelik aktif çabalarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da çok sayıda teşekkür ve hayır duası içeren mesajlarını CİMER'e iletti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gazze için Türkiye devreye giriyor: 81 kişilik ekip görev almak için hazır
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
AK Parti'den Gazze Görev Gücü açıklaması! 'Her türlü talebi destekleyeceğiz'
ETİKETLER
#gazze
#CIMER
#gönüllü
#Insaniyardım
#Görevgücü
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.