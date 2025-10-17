Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Teröristbaşı Abdullah Öcalan 'umut hakkı' istedi: Devlet adım atmalı

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan, avukatları aracılığıyla bir açıklama yaparak "umut hakkı" talebinde bulundu. Öcalan, "Umut ilkesi devletin atması gereken bir adımdır. Bu bagajı kaldırması lazım. Bu, binlerce insanı etkileyen bir meseledir. Hukuk açısından bunun yapılması gerekir." ifadelerini kullanırken AK Parti'den de bir açıklama geldi. Öte yandan DEM Parti de Öcalan'ın talebiyle ilgili yürüyüş yapma kararı aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Teröristbaşı Abdullah Öcalan 'umut hakkı' istedi: Devlet adım atmalı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2025
saat ikonu 18:37
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
saat ikonu 18:37

Terörsüz sürecinde Meclis çatısı altında komisyon çalışmaları sürerken Türkiye'nin yaklaşık yarım asırdır ayağına pranga olan terör örgütü 'nın elebaşı 'dan ses getirecek bir talep geldi.

Öcalan, sürecin başlamasında kilit rol oynayan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin daha önce gündeme getirdiği "umut hakkı"nı resmen dillendirdi.

Öcalan'ın talebi, avukatları aracılığıyla duyurulurken gelişmeyi aktaran yazılı açıklamada, Öcalan'ın "Umut ilkesi devletin atması gereken bir adımdır. Bu bagajın kaldırılması lazım. Bu, binlerce insanı etkileyen bir meseledir" dediği belirtildi.

"HUKUK AÇISINDAN BUNUN YAPILMASI GEREKİR"

Asrın Hukuk Bürosu'nun yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"13 Ekim 2025 tarihinde İmralı Ada Hapishanesi'nde Sayın Abdullah Öcalan ve diğer müvekkillerimiz ile avukatları olarak görüşme gerçekleştirdik. Bu ziyarette müvekkillerimizin koşulları ve hukuksal durumları ile ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. Bu vesile ile Sn. Öcalan'ın barışın tesisine yönelik düşünce ve değerlendirmelerini değerli kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan 'umut hakkı' istedi: Devlet adım atmalı

Görüşmede Sn. Öcalan'ın hukuki durumu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin umut hakkı kararı bağlamında öncelikli ve önemli tartışma konularından bir olmuştur. Bilindiği gibi Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi en son 15-17 Eylül tarihli oturumundan sonra Türkiye'ye yeniden çağrı yapmış ve umut hakkının kararı ile uyumlu şekilde yasal çözüme kavuşturulmasını talep etmişti.

Bu gelişme karşısında Sn. Öcalan, umut ilkesinin çok önemli ve esaslı olduğunu vurgulamıştır. Devamında doğrudan; 'Umut ilkesi devletin atması gereken bir adımdır. Bu bagajı kaldırması lazım. Bu, binlerce insanı etkileyen bir meseledir. Nereden bakarsanız bakın bunun kaldırılması gerekir. Hukuk açısından bunun yapılması gerekir. Politika da adalet de bunu gerektiriyor.' diyerek hukukun gereğini öne çıkarmıştır.

"HERKESİN MİLLİYETİNİ İFADE ETME VE ÖZGÜRCE YAŞAMA HAKKI"

27 Şubat Barış ve Demokratik Toplum çağrısıyla bağlantılı olarak inançların ve mezheplerin kendini özgürce ifade etme gerekliliği gibi herkesin milliyetini de ifade etme ve özgürce yaşama hakkı olduğunu belirtmiştir. Kürtlerin bütün olarak hukukun içine alınması gerektiğini söylemiş; asıl barışın bu olduğunu ifade etmiştir. Bugüne kadar Kürt'ün hukukunun yok sayıldığını, hukuk dışında tutulduğunu ama bugün demokratik entegrasyon hukukunun inşa edilmesi gerektiğini açıklamıştır.

Hukuk dışı bırakılma ile fiziki ve zihni tutsaklıkları açımlarken 'Yaşam özgür yaşanacaksa anlamlıdır. Ben daha önce de ifade etmiştim. 'Ey hayat! Ya seni özgür yaşayacağım ya da hiç yaşanmamış sayacağım.' İşte benim yaşam mottom, sloganım budur' vurgusunda bulunmuştur.

"BARIŞ SÜRECİNE KATILMAYA DAVET ETMİŞTİR"

Sn. Öcalan'ın toplumsal ve siyasal sorunların temelinde yatan asıl gerçekliğin kadının erkek karşısında eşitsiz bir konuma getirilmesi olduğu tespiti bilinmektedir. Bu eşitsizliğin çözümünün sosyalist bir düşünce ve kadın özgürlükçü bir yaşam pratiği ile mümkün olduğunu açıklamıştır. Jineoloji çalışmalarını ilgiyle takip ettiğini, büyük değer atfettiğini belirtmiş ve bütün kadınlara, cezaevindeki tutsaklara özel selamlarını iletmiştir.

Kendisini anlamak isteyenleri, içinden geçtiğimiz barış ve demokratik toplum sürecini derinleştirmeye ve bu sürece katılmaya davet etmiştir. için çalışılmasının, sürecin geliştirilmesi ve pratikleştirilmesi açısından önemini ifade etmiştir."

Teröristbaşı Abdullah Öcalan 'umut hakkı' istedi: Devlet adım atmalı

AK PARTİ: KANUNLARIMIZDA YOK

Avukatların yazılı açıklaması adeta gündemi sarsarken AK Parti'den de konuyla ilgili ilk tepki geldi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Bizim kanunlarımızda umut hakkı yok. Bizim kanunlarımızda koşullu salıverme şartları vardır, ceza ertelemesi vardır. Bizim temel hedefimiz bir genel af veya kısmi af gibi bir durum değil." şeklinde konuştu.

DEM PARTİ'DEN YÜRÜYÜŞ YAPMA KARARI

DEM Parti de gelişme sonrası bir açıklama yaparak Öcalan'ın serbest kalması amacıyla yürüyüş düzenleyeceklerini duyurdu.

Partinin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Sayın Abdullah Öcalan’ın özgürlüğü talebiyle Gençlik Meclisimizin de içerisinde yer aldığı gençlik örgütleri tarafından Amed’de yürüyüş gerçekleştirilecektir. 18 Ekim Cumartesi saat 17:00’de Alipınar Köprüsü’nden Ben û Sen Burcu’na yapılacak yürüyüşe başta gençler olmak üzere tüm halkımızı bekliyoruz. Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin baş aktörü olan Öcalan’ın özgür çalışma ve yaşam koşulları sağlanmalıdır."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TBMM'de Öcalan gerilimi! Turhan Çömez'in benzetmesi Pervin Buldan'ı sinirlendirdi: O ismi ifşa etti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Pervin Buldan'ın talebine cevap! Öcalan detayı çok düşündürecek
ETİKETLER
#Türkiye
#pkk
#abdullah öcalan
#aihm
#Barış Süreci
#Özgürlük
#Umut Hakkı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.