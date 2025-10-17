Galatasaray Bodo Glimt biletleri ne zaman satışa çıkacak? Maç bilet fiyatları belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması üçüncü hafta mücadelesinde 22 Ekim 2025 Çarşamba günü oynanacak olan müsabakanın maç biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı netleşti.

GALATASARAY BODO GLİMT BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması üçüncü maçında oynanacak olan karşılaşma 22 Ekim tarihinde oynanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma 16 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14.00’te GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahiplerine satışa çıkarken 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 14.00’te GS logolu Passo Taraftar Kartlarına, passo uygulaması ve passo.com.tr adresinden satışa sunulacaktır.

BODO GLİMT GALATASARAY MAÇ BİLET FİYATLARI

VIP Kategoriler:

Premium: ₺40.000 Delux: ₺38.000 Lux: ₺36.000 Classic: ₺34.000

Tribün Kategorileri:

1. Kategori: ₺22.500

2. Kategori: ₺20.000

3. Kategori: ₺18.000



4. Kategori: ₺17.000

5. Kategori: ₺16.000

6. Kategori: ₺14.000

7. Kategori: ₺13.000

8. Kategori: ₺10.000

9. Kategori: ₺8.000

10. Kategori: ₺2.100

11. Kategori: ₺2.000