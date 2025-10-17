Galatasaray Bodo Glimt biletleri ne zaman satışa çıkacak? Maç bilet fiyatları belli oldu

Kategoriler
UEFA Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması üçüncü hafta mücadelesinde 22 Ekim 2025 Çarşamba günü oynanacak olan müsabakanın maç biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı netleşti.
UEFA Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması üçüncü maçında oynanacak olan karşılaşma 22 Ekim tarihinde oynanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma 16 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14.00’te GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahiplerine satışa çıkarken 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 14.00’te GS logolu Passo Taraftar Kartlarına, passo uygulaması ve passo.com.tr adresinden satışa sunulacaktır.
VIP Kategoriler:
Tribün Kategorileri:
1. Kategori: ₺22.500
2. Kategori: ₺20.000
3. Kategori: ₺18.000
4. Kategori: ₺17.000
5. Kategori: ₺16.000
6. Kategori: ₺14.000
7. Kategori: ₺13.000
8. Kategori: ₺10.000
9. Kategori: ₺8.000
10. Kategori: ₺2.100
11. Kategori: ₺2.000