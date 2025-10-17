Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Galatasaray Bodo Glimt biletleri ne zaman satışa çıkacak? Maç bilet fiyatları belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, Bodo Glimt ile mücadele edecek. 22 Ekim günü oynanacak olan 19.45'te başlayacak olan Galatasaray Bodo Glimt maç bilet fiyatları ne kadar, kaç TL belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Bodo Glimt biletleri ne zaman satışa çıkacak? Maç bilet fiyatları belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2025
saat ikonu 18:34
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
saat ikonu 18:34

Lig Aşaması üçüncü hafta mücadelesinde 22 Ekim 2025 Çarşamba günü oynanacak olan müsabakanın maç biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı netleşti.

GALATASARAY BODO GLİMT BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması üçüncü maçında oynanacak olan karşılaşma 22 Ekim tarihinde oynanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Bodo Glimt biletleri ne zaman satışa çıkacak? Maç bilet fiyatları belli oldu

Karşılaşma 16 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14.00’te GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahiplerine satışa çıkarken 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 14.00’te GS logolu Passo Taraftar Kartlarına, passo uygulaması ve passo.com.tr adresinden satışa sunulacaktır.

Galatasaray Bodo Glimt biletleri ne zaman satışa çıkacak? Maç bilet fiyatları belli oldu

BODO GLİMT GALATASARAY MAÇ BİLET FİYATLARI

VIP Kategoriler:

  1. Premium: ₺40.000
  2. Delux: ₺38.000
  3. Lux: ₺36.000
  4. Classic: ₺34.000

Tribün Kategorileri:
1. Kategori: ₺22.500
2. Kategori: ₺20.000
3. Kategori: ₺18.000

Galatasaray Bodo Glimt biletleri ne zaman satışa çıkacak? Maç bilet fiyatları belli oldu


4. Kategori: ₺17.000
5. Kategori: ₺16.000
6. Kategori: ₺14.000
7. Kategori: ₺13.000
8. Kategori: ₺10.000
9. Kategori: ₺8.000
10. Kategori: ₺2.100
11. Kategori: ₺2.000

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray Başakşehir maçında kimler eksik, sakat ve cezalı? Savunmada 2 eksik
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#bodo glimt
#Maç Bileti
#Bileti Satış
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.