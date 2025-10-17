Galatasaray Başakşehir maçında kimler eksik, sakat ve cezalı? Savunmada 2 eksik

Kategoriler
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan Galatasaray Başakşehir maçı için bekleyiş devam ediyor. Süper Lig'de ilk 8 maçı yenilgisiz geçen GS galibiyet almak istiyor.
Yarın oynanacak olan müsabakada Okan Buruk, 2 önemli savunma oyuncusundan faydalanamayacak. Beşiktaş maçında sakatlanan Singo ve ceza alan Sanchez yarınki maçta forma giyemeyecek. Roland Sallai yerine ise Kaan Ayhan, Mario Lemina, Metehan Baltacı veya Arda Ünyay'dan birini oynatması bekleniyor.
Yarın oynanacak olan karşılaşmada 2 eksik savunma oyuncusu bulunurken muhtemel ilk 11 kadrosu şöyle:
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Eren, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış ve Icardi.
18 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan maç 20.00'de başlarken Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleşecek. Nefes kesen maç beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.