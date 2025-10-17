Galatasaray Başakşehir maçında kimler eksik, sakat ve cezalı? Savunmada 2 eksik

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan Galatasaray Başakşehir maçı için bekleyiş devam ediyor. Süper Lig'de ilk 8 maçı yenilgisiz geçen GS galibiyet almak istiyor.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇINDA KİMLER EKSİK, SAKAT, CEZALI?

Yarın oynanacak olan müsabakada Okan Buruk, 2 önemli savunma oyuncusundan faydalanamayacak. Beşiktaş maçında sakatlanan Singo ve ceza alan Sanchez yarınki maçta forma giyemeyecek. Roland Sallai yerine ise Kaan Ayhan, Mario Lemina, Metehan Baltacı veya Arda Ünyay'dan birini oynatması bekleniyor.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Yarın oynanacak olan karşılaşmada 2 eksik savunma oyuncusu bulunurken muhtemel ilk 11 kadrosu şöyle:

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Eren, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış ve Icardi.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

18 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan maç 20.00'de başlarken Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleşecek. Nefes kesen maç beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.