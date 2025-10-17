Kız kardeşine kaynar su dökerek işkence etti! Anne 'oğlum pişman' dedi şikayetini çekti!

Türkiye'yi sarsan görüntüler hakkında yeni gelişme! Ekim ayında kız kardeşi S.A.'nın üstüne kaynar su dökerek işkence uygulayan 19 yaşındaki M.A.İ.A. dehşet veren anları sosyal medyada yayınlamış, görüntülerin gündeme gelmesinin ardından babası G.A. ile birlikte tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Annenin 18 suç kaydı bulunan M.A.İ.A. hakkındaki şikayetini geri çektiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER TÜM TÜRKİYE'Yİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Olay ekim ayının başında Manisa’nın Yunusemre ilçesinde meydana geldi. M.A.İ.A. (19), 16 yaşındaki kız kardeşi S.A.'ya "Ayaklarıma kapan, özür dile" dedikten sonra elindeki kaynar suyu kızın üzerine döktü. Dehşet verici görüntüler kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaşırken sosyal medyada büyük tepki topladı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan M.A.İ.A. (19) isimli şahsın, gözaltı sırasında kendisine bıçakla zarar verdiği öğrenildi. Şüpheli, Manisa Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete sevk edildi.

BABA OĞULUN ONLARCA SUÇU ORTAYA ÇIKTI!

18 suç kaydı olduğu öğrenilen ağabey M.A.İ.A. ve 26 adet suç kaydı olduğu öğrenilen babası G.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'OĞLUM PİŞMAN' DEDİ ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Son yaşanan gelişmede cezaevindeki oğlu M.A.İ.A. ile görüşen anne, oğlunun yaşananlardan ötürü pişmanlık duyduğunu belirterek şikayetini geri çektiği öğrenildi.