Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Kız kardeşine kaynar su dökerek işkence etti! Anne 'oğlum pişman' dedi şikayetini çekti!

Manisa'da 16 aşındaki kız kardeşinin üstüne kaynar su dökerek işkence eden 19 yaşındaki ağabey M.A.İ.A hakkında şikayetçi olan anne şikayetini 'oğlum pişman' diyerek geri çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.10.2025
saat ikonu 15:51
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
saat ikonu 15:51

'yi sarsan görüntüler hakkında yeni gelişme! Ekim ayında kız kardeşi S.A.'nın üstüne kaynar su dökerek işkence uygulayan 19 yaşındaki M.A.İ.A. dehşet veren anları sosyal medyada yayınlamış, görüntülerin gündeme gelmesinin ardından babası G.A. ile birlikte tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Annenin 18 suç kaydı bulunan M.A.İ.A. hakkındaki şikayetini geri çektiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER TÜM TÜRKİYE'Yİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Olay ekim ayının başında Manisa’nın Yunusemre ilçesinde meydana geldi. M.A.İ.A. (19), 16 yaşındaki kız kardeşi S.A.'ya "Ayaklarıma kapan, özür dile" dedikten sonra elindeki kaynar suyu kızın üzerine döktü. Dehşet verici görüntüler kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaşırken sosyal medyada büyük tepki topladı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan M.A.İ.A. (19) isimli şahsın, gözaltı sırasında kendisine bıçakla zarar verdiği öğrenildi. Şüpheli, Manisa Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete sevk edildi.

BABA OĞULUN ONLARCA SUÇU ORTAYA ÇIKTI!

18 suç kaydı olduğu öğrenilen ağabey M.A.İ.A. ve 26 adet suç kaydı olduğu öğrenilen babası G.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'OĞLUM PİŞMAN' DEDİ ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Son yaşanan gelişmede cezaevindeki oğlu M.A.İ.A. ile görüşen anne, oğlunun yaşananlardan ötürü pişmanlık duyduğunu belirterek şikayetini geri çektiği öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kız kardeşine kaynar su döküp işkence etti
Kız kardeşine kaynar suyla eziyet etmişti: Ağabey ve babanın suç dosyası kabarık çıktı
İşten çıkarıldı, şefinin üzerine kaynar su döktü! O kadın hakkında yeni gelişme
ETİKETLER
#Türkiye
#cinayet
#genç
#şikayet
#Su İşkence
#Aile Üyesi
#Sofpor
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.