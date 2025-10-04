Menü Kapat
Kız kardeşine kaynar suyla eziyet etmişti: Ağabey ve babanın suç dosyası kabarık çıktı

Kız kardeşinin üzerine kaynar su dökerek eziyet eden ve bunu yayınlayan ağabey emniyet güçleri tarafından yakalandı. Kız çocuğu koruma altına alınırken gözaltına alınan ağabey ve babanın çok sayıda suç dosyasının olduğu belirlendi.

'da sosyal medya üzerinden kız kardeşinin üzerine kaynar su döktüğü anları paylaşan ağabey ve babası yakalandı. Cezaevine gönderilen iki kişinin de suç dosyası kabarık çıktı.

KAYNAR SU DÖKEREK YAYINLADI

Manisa'da M.A.İ.A. (19), 16 yaşındaki kız kardeşi S.A.'ya "Ayaklarıma kapan, özür dile" dedikten sonra elindeki kaynar suyu kızın üzerine döktü. Dehşet verici görüntüler kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaşırken sosyal medyada büyük tepki topladı.

GÖZALTI SIRASINDA KENDİNİ BIÇAKLADI

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan M.A.İ.A. (19) isimli şahsın, gözaltı sırasında kendisine bıçakla zarar verdiği öğrenildi. Şüpheli, Manisa Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete sevk edildi.

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Sabah saatlerinde mahkemeye çıkarılan ve 18 suç kaydı olduğu öğrenilen ağabey M.A.İ.A. ve 26 adet suç kaydı olduğu öğrenilen babası G.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KIZ COCUK İÇİN TEDBİR İŞLEMİ BAŞLATILDI

Öte yandan, mağduru S.A.'nın ise devlet korumasına alınması için başlatılan işlemler devam ediyor. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "3 Ekim 2025 günü bazı sosyal medya platformlarında Manisa'da 19 yaşındaki bir şahsın, 16 yaşındaki kız kardeşine şiddet uygulayıp üzerine kaynar su döktüğü görüntülerle ilgili yapılan araştırmada; olayı gerçekleştiren şüpheli şahsın M.A.İ.A (19) olduğu tespit edilerek yakalanmış ve adli tahkikat başlatılmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler birimimizce de şiddete maruz kalan çocuk için gerekli tedbir işlemleri başlatılmıştır" denilmişti.

