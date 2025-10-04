Beylikdüzü’nde feci kaza: 15 yaşındaki Arnisa Bozkurt hayatını kaybetti

Aslen Yüksekovalı olan 15 yaşındaki Arnisa Bozkurt, İstanbul'un Beylikdüzü semtinde ikamet ederken geçirdiği feci bir kaza sonucu ağır yaralandı. Olay yerine hızla sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Arnisa Bozkurt, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Arnisa Bozkurt'un vefat haberi, ailesini ve sevenlerini üzdü.

Arnisa Bozkurt'un naaşı, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Yüksekova ilçesine getirildi. Bozkurt'un cenazesi, Yüksekova Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilçenin Esenyurt Mahallesi'nde bulunan TOKİ Evleri Mezarlığına götürüldü. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreninde hüzün hakimdi. Aile yakınları ve sevenleri, küçük yaşta hayata veda eden Arnisa'yı gözyaşları ve okunan dualar eşliğinde ebediyete uğurladı.