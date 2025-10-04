Doğalgaz ve elektriğe destek! Bakan Bayraktar açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Samsun İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Bakan Bayraktar, "Türkiye her yıl sadece enerjiye 60 milyar dolar, 70 milyar dolar, 80 milyar dolar vererek bu orta gelir tuzağından bu şu anda yaşadığımız ekonomik sıkıntılardan çıkmakta zorlanıyor" dedi.

"EN UCUZ GAZ OLACAK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Amerika ile 43 milyar dolarlık bir anlaşma yaptık. Amerika'dan alacağımız gaz, Türkmenistan’dan sonra en ucuz gaz olarak ülkemize gelecek" dedi.

Bakan Bayraktar, muhalefetin, Amerika ziyaretiyle ilgili bir sürü şey uydurduğunu ifade ederek, "Bunların zihniyeti biliyorsunuz; kendi belediyelerindeki yolsuzlukları, yabancı ülkeler, batılı ülkeler kendilerine bu anlamda destek olmadıkları için onları şikayet ediyorlar. Siyasinin ezikliğin kompleksi bir ifadesi. Ne oldu? Hiç onların dediği gibi bir şey olmadı. Amerika'da gayet güzel görüşmeler oldu. Enerji alanında yaptığımız anlaşma şu; 43 milyar dolarlık bir anlaşma yaptık. Benim enerjiye ihtiyacım var mı? Var. Bunu bir yerden almam lazım. Nereden alırsınız? Güvenilir bir kaynaktan alacaksın. En önemlisi ucuz neresi veriyorsa ben gazı oradan alıyorum. Bugün Amerika'dan alacağımız enerji, 2027 yılından başlayıp önümüzdeki 17- 18 yıl devam edecek. Türkmenistan’dan sonra en ucuz gaz olarak ülkemize gelecek" diye konuştu.

DAR GELİRLİYE DESTEK

Türkiye'nin 2019 yılından başlayarak enerjide çok önemli desteklerini vatandaşlarına verdiğini söyleyen Bayraktar, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın önemli bir destek programı var. Bugün elektrikle yaklaşık 4 milyon hane, bunlar istifade ediyor. Bu destek nedir? Ailede gelir grubu, gelir düzeyi dar olan, düşük olan ailelerimize eğer 2 kişi yaşıyorlarsa o evde 75 kilovat saate kadar elektrik bedava. Yani PTT'ye gidip 55 kilovatsaatin bedelini ödüyor. Bu sosyal hizmet, sosyal destek anlamında yürüyen bir program. Doğalgazla da benzer bir şey var. Biliyorsunuz kömür yardımlarımız var ama her sene o azalıyor çünkü birçok kere kömür yerine artık doğalgaz kullanır hale geldi. Bunlar bizim sosyal desteklerimiz. Türkiye'ye yılda 20 milyar dolar, 25 milyar dolar bir destek veriyor vatandaşına. Bizim bu desteğimiz ihtiyaç sahibi olana tamam da ihtiyaç sahibi olmayana bu kadar büyük bir desteği niye veriyoruz? Öyle değil mi? Faturadan haberi dahi olmayan veya efendim villada yaşayan çok daha büyük bir evde yaşayıp doğal gazı, elektriği alabildiğini kullanan bir vatandaşımız ve buna ihtiyacı olmayan bir vatandaşımıza biz bu destekleri bence belli bir düzen içerisine kaldırmamız lazım. Ve ihtiyaç sahibi olan 16 bin 800 TL verdiğimiz emeklimize, en düşük emekli maaşı alanımıza, dar gelirli olana, ihtiyaç sahibi olana tabii ki daha çok vermeliyiz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde elektrikte program başlattık. Bunu doğal gazla da devam ettirmek istiyoruz. Yani örneğin Samsun'da Ocak ayında 150 metreküp doğal gaz kullanıyor. Bunun yüzde 150’sinde daha fazla tüketen birisi varsa diyoruz ki arkadaş seni artık bu destekten çıkaralım. Dolayısıyla biz tüketim üzerinden bunu yapıyoruz. Bunu yaparsak Türkiye'de hem destek anlamında hazine maliyet üzerindeki yükün bir kısmı kalkmış olacak" ifadelerini kullandı.