İstanbul’da pazar günü hangi yollar kapalı olacak? Kapalı olan yollar listesi ve alternatif güzergah

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve provası kapsamında 19 ile 29 Ekim'de trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları paylaşıldı.

İSTANBUL'DA PAZAR GÜNÜ HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?

İstanbul Valiliği, 29 Ekim provası nedeniyle pazar günü kapalı olacak olan yolları duyurdu.

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Edirnekapı ile 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güney istikameti Adnan Menderes Bulvarı girişleri trafiğe kapatılacak.

Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar ile Tatlı Pınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden bulvara katılım da sağlanamayacak.

İSTANBUL'DA KAPALI OLAN YOLLARIN ALTERNATİFİ

Pazar günü prova nedeniyle kapalı olacak olan yolları kullanacak olanlar için alternatif güzergah duyuruldu. Kapatılacak yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet ve Fevzipaşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu kullanılabilecek.