29 Ekim kaç gün tatil olacak, uzatılacak mı?

Tüm Türkiye'de kutlanacak olan 29 Ekim'e kısa süre kalmasıyla beraber tatilin uzama ihtimali de merak edildi. Bazı özel günlerde resmi tatil süresine ek olarak idari izin eklenebiliyor.

29 EKİM KAÇ GÜN TATİL OLACAK 2025?

2025 yılı resmi günler takvimine göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olurken bir önceki gün olan 28 Ekim'de öğleden sonra tatil olacak. Resmi tatil toplamda 1,5 gün sürerken şu an için uzatılacağına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. Türkiye'de vatandaşlar 1,5 gün boyunca tatil yapmış olacak.

29 EKİM TATİLİ UZATILACAK MI?

Cumhuriyet Bayramı, tüm Türkiye'de konserler, etkinlikler ve anma törenleri ile geçecek. Resmi tatiller takviminde yer alan özel günde kamu kurumları, hastaneler, okullar, belediyeler tatil olurken 28 Ekim günü öğleden sonra da tatil olacak. Buna göre vatandaşlar 1,5 günlük tatil yapmış olacak.

2025 RESMİ GÜNLER TAKVİMİ

Yeni yıl

1 Ocak 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arife

29 Mart 2025 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün

30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün

31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün

1 Nisan 2025 Salı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan 2025 Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs 2025 Perşembe

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs 2025 Pazartesi

Kurban Bayramı Arife

5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün

6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün

7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün

8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün

9 Haziran 2025 Pazartesi

Demokrasi Bayramı

15 Temmuz 2025 Salı

Zafer Bayramı

30 Ağustos 2025 Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı

28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba