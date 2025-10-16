29 Ekim kaç gün tatil olacak, uzatılacak mı?

Kategoriler
Tüm Türkiye'de kutlanacak olan 29 Ekim'e kısa süre kalmasıyla beraber tatilin uzama ihtimali de merak edildi. Bazı özel günlerde resmi tatil süresine ek olarak idari izin eklenebiliyor.
2025 yılı resmi günler takvimine göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olurken bir önceki gün olan 28 Ekim'de öğleden sonra tatil olacak. Resmi tatil toplamda 1,5 gün sürerken şu an için uzatılacağına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. Türkiye'de vatandaşlar 1,5 gün boyunca tatil yapmış olacak.
Cumhuriyet Bayramı, tüm Türkiye'de konserler, etkinlikler ve anma törenleri ile geçecek. Resmi tatiller takviminde yer alan özel günde kamu kurumları, hastaneler, okullar, belediyeler tatil olurken 28 Ekim günü öğleden sonra da tatil olacak. Buna göre vatandaşlar 1,5 günlük tatil yapmış olacak.
Yeni yıl
1 Ocak 2025 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arife
29 Mart 2025 Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Gün
30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Gün
31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün
1 Nisan 2025 Salı
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan 2025 Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü
1 Mayıs 2025 Perşembe
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
19 Mayıs 2025 Pazartesi
Kurban Bayramı Arife
5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramı 1. Gün
6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün
7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün
8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün
9 Haziran 2025 Pazartesi
Demokrasi Bayramı
15 Temmuz 2025 Salı
Zafer Bayramı
30 Ağustos 2025 Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı
28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba