Dilencinin yarım saatlik mesaisi kameralara yansıdı! Üstünden çıkan para şoke etti

Mersin'de 32 yaşındaki kadın dilencinin yarım saatlik mesaisi kameralara böyle yansıdı! 32 yaşında olduğu öğrenilen dilenci, esnaf ve kahvehaneleri dolaşıp duygu sömürüsü yaparak yarım saatte bin 32 lira topladı. Kent merkezinde dinleyici gören vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Mersin Büyükşehir Zabıta Dairesi ekiplerinin takibiyle dilenci suç üstü yakalandı. Zabıta ekipleri 'Kabahatler Kanunu' kapsamında dilenci G.K.'ya bin 406 lira para cezası uyguladı. Toplanan paraya ise el konuldu.