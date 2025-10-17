Yaşlı kadının sözleri izleyenleri duygulandırdı! Esnafın videosu gündem oldu

Çankırı’da hediyelik eşyalar satan bir iş yerinin önünde çekinerek duran yaşlı kadını fark eden Servet Sevindim isimli esnaf, kadını dükkanına davet etti. Alışveriş yapmayacağı için ayıp olacağını düşünen yaşlı kadının söyledikleri izleyenleri hem duygulandırdı hem gülümsetti. Dükkan sahibi Sevindim, kadına neden içeri girmediğini sordu. Kadın esnafın sorusuna, "Biz köylüyüz yavrum, ne bileyim, almadan olmaz" diyerek bir şey satın almayacağı için içeri girmesinin ayıp olacağını söyledi. Bu sözlere karşılık esnaf Sevindim, "Teyzeciğim, almayan gezemez mi" diye yeni bir soru yöneltti, soru karşısında utandığı görülen yaşlı kadın "Biz köylüyüz yavrum, ne bileyim, almadan olmaz" diye cevap vermesi izleyenleri duygulandırdı. O anlara ait görüntüleri Sevindim, sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntü kısa sürede içerisinde yüz binlerce kişi tarafından beğenildi.