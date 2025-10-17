Fenerbahçe resmen duyurdu: A takımda 4 ayrılık birden

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Süper Lig'de şampiyonluk hedefi doğrultusunda takımda yeniden yapılanmaya gidiyor.

İtalyan teknik adam Domenico Tedesco'nın arkadasında duran yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'u kadro dışı bırakmıştı.

Takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın da kadro dışı bırakılacağı iddia edilirken, sarı lacivertli ekipte dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

4 AYRILIK BİRDEN

Fenerbahçe Kulübü, yeni yapılanma kapsamında futbol A takımı scout ekibiyle yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre scout ekibinde ter alan Barış Alpaslan, Mert Bayhan, Ayberk Ağar ve Suphi Baykam ile yollar ayrıldı.