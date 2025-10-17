Esenyurt'ta sokağı ateşe verip kaçtı! Alevler arabaya sıçradı

Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir şahıs aniden durarak kaldırımda bulunan bir nesneyi çakmakla yakarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Büyüyen alevler park halindeki bir araca sıçradı. Olay yerinden geçen bir kurye gördüğü alevlere aracındaki suyu atarak müdahale etmeye çalıştı. O sırada park halinde bulunan bir kamyonete de sıçrayan alevler aracın ön kısmında zarara yol açtı. Çevredekilerin uyarısıyla araç sahibi küle dönmeden aracını çekerek, polis adamı yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.