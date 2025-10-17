Borsa neden düşüyor son dakika 17 Ekim? Borsa neden düştü?

Kategoriler
Bugün Borsa İstanbul'da yaşanan düşüş sonrası neden düştü merak edilirken yatırımcılar endişeli anlar yaşadı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksinde satışların %2'yi aşması üzerine açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanmaya başlanacak. TÜFE beklentisinin artması borsayı da etkiledi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 düşüşle 10.338,24 puandan başladı.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 değer kaybıyla 10.370,78 puandan tamamladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,55 puan ve yüzde 0,31 azalışla 10.338,24 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,50, holding endeksi yüzde 0,35 düştü.