Ekonomi
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

ABD borsasından kaçış başladı!

Washington ile Pekin arasındaki gerilim, Çinli şirketlerin rotasını yeniden Hong Kong’a çevirdi. ABD’deki düzenleyici baskılar artarken, Çinli halka arzlarda düşüş yaşanıyor.

ABD ile Çin arasında tırmanan siyasi ve ticari tansiyon, şirketlerin yatırım kararlarını da şekillendirmeye başladı. Pekin-Washington hattında süren gerilim ve ABD’de giderek sıkılaşan regülasyonlar, Çinli firmaları New York yerine Hong Kong’a yöneltiyor.

ABD’DE İŞLEM HACMİ DÜŞÜYOR

Verilere göre, Çinli şirketlerin ABD borsalarındaki halka arzlarının toplam işlem hacmi yıl başından bu yana yüzde 4 azalarak 875,7 milyon dolara geriledi. Bu dönemde yalnızca 23 halka arz gerçekleşti. Rakamlar, iki ülke arasındaki finansal entegrasyonun giderek zayıfladığını açıkça gösteriyor.

ABD borsasından kaçış başladı!

“HAREKETLİ BİR DÖNEM BİZİ BEKLİYOR”

JPMorgan Asya Pasifik Hisse Senedi Sermaye Piyasaları Başkanı Peihao Huang, Çinli şirketlerin artık bölgesel piyasalara yöneldiğine dikkat çekti. Huang, “Çok güçlü bir portföyle son derece hareketli bir dördüncü çeyrek ve 2026’nın ilk yarısı bekliyoruz,” dedi.

Huang’ın sözleri, Hong Kong ve Şanghay gibi Asya merkezli borsaların önümüzdeki dönemde yeniden cazibe merkezi haline gelebileceğine işaret ediyor. Görünen o ki, sermaye artık Washington’dan çok, Asya’ya doğru akıyor.

