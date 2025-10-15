Müjde Uzman burun estetiği iddialarını yalanlamak için video çekti!

Bir Çocuk Sevdim, Muhteşem Yüzyıl, 20 Dakika, Kiralık Aşk, Savaşçı ve Kızılcık Şerbeti gibi dizilerde rol alan Müjde Uzman, son olarak Kral Kaybederse dizisiyle sevenlerinin karşısına çıktı. Sosyal medya hesabından zaman zaman yalan haberleri yalanlamak veya özel hayatıyla ilgili sıkıntılı durumlarla ilgili paylaşımlar yapan Müjde Uzman, son olarak burnunu yaptırmadığını göstermek için video paylaştı.

MÜJDE UZMAN, BURUN ESTETİĞİ İDDİASINA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Geçen sene göz kapaklarını aldırdığını ifade eden Müjde Uzman, "Hayır burnum aynı, şu makyajı, şişen yüzü sürekli bir şey yaptırdın diye yorumlamanız... Ameliyat o kadar kolay bir şey mi arkadaşlar? Böyle şeylerle hiç ilgim, alakam yok. Aklıma bile gelmiyor" ifadelerini kullandı.

MÜJDE UZMAN: CİMER'E ŞİKAYET EDİLDİM

Zaman zaman paylaşımlarıyla hayrete düşüren Müjde Uzman, geçtiğimiz yıl ise "Hayatımda ilk defa cimer e şikayet edildim. Sebep: kendi kapalı özel bahçemde sokak kedilerini beslemek. Tertemiz, kontrollü alanda. Kapıma zabıta ve veteriner işleri geldi. Özel alanıma. Neymiş kediler pisliyormuş komşu bahçelere. Kedinin kaka yaptığı yeri ben kontrol ediyorum çünkü! " dedi.

Kendisini şikayet eden komşusuna sitem eden Müjde Uzman, "Sokakta, benim olmayan yerde görünce de çöpleri topluyorum ben. Ne yapsaydım; yapan hayvanı tespit edip nereden yemek yediğini bulup, rastgele birini mi suçlasaydım yoksa? :)) Ekonomisi, sağlığı, hali vakti yerinde, bahçeli villada oturan insan bu. Apartmanda yaşa o zaman. Bir sürü gerçek derdim var benim, uğraştıkları şeye bak.. İnanılmaz gerçekten." sözleriyle dikkat çekmişti.