16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Sektör karışacak! 5 otomobil devine dava açıldı

İngiltere’de 1,6 milyon araç sahibi, dizel araçlarında emisyon hilesi yapıldığı iddiasıyla beş büyük üreticiye toplu dava açtı. Şirketler iddiaları reddediyor.

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
15.10.2025
saat ikonu 12:07
|
GÜNCELLEME:
15.10.2025
saat ikonu 12:07

Volkswagen’in 2015’te patlak veren “Dieselgate” skandalı, on yıl sonra yeniden gündemde. Bu kez sahne İngiltere. Yaklaşık 1,6 milyon dizel araç sahibi, , Ford, Renault, Nissan ve Stellantis grubuna bağlı Peugeot ile Citroën markalarına karşı Londra Yüksek Mahkemesi’nde toplu açtı.

“HİLELİ YAZILIM” İDDİASI

Davacılar, söz konusu markaların araçlarını “hileli yazılımlar”la donatarak azot oksit (NOx) emisyon testlerini manipüle ettiğini öne sürüyor. Bu yazılımlar sayesinde araçlar test sırasında çevreci görünürken, normal sürüşte çok daha fazla zararlı gaz saldıkları iddia ediliyor.

Bu dava, hukuk tarihinin en büyük toplu davalarından biri olmaya aday. Üstelik yalnızca bu beş markayı değil, diğer üreticileri de yakından ilgilendiriyor. The Guardian’a göre mahkeme süreci hızlandırmak için şimdilik bu beş dosyayı ele alacak; ancak çıkacak karar, BMW, Jaguar Land Rover, Toyota, Mazda, Suzuki, Hyundai ve Kia gibi diğer markalar için de emsal teşkil edebilir.

Sektör karışacak! 5 otomobil devine dava açıldı

ÜRETİCİLER: “TEMELSİZ VE BİLİM DIŞI”

Suçlanan şirketler, iddiaları reddediyor. Ford’un avukatları, davacıların dizel motorlar ve emisyon sistemleri hakkında “bilimsel temelden yoksun iddialar” ortaya attığını savunarak davayı “bilim dışı” olarak nitelendirdi.

Şirketler, Volkswagen’in geçmişteki itiraflarının kendileriyle ilişkilendirilemeyeceğini belirtiyor. Ancak davacılar, devlerinin “satış rakamlarını çevre kurallarının önüne koyduğunu” iddia ediyor.

Sektör karışacak! 5 otomobil devine dava açıldı

SÜREÇ UZUN, ETKİSİ BÜYÜK

Mahkeme önce, araçlarda gerçekten “hileli yazılım” bulunup bulunmadığını araştıracak. Eğer bu kanıtlanırsa, ikinci aşamada araç sahiplerinin ne kadar tazminat alacağı tartışılacak.

Ön duruşmaların yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Asıl duruşmalar ise Mart 2026’da başlayacak ve nihai kararın aynı yılın yaz aylarında açıklanması öngörülüyor.

Sektör karışacak! 5 otomobil devine dava açıldı
ETİKETLER
#Otomobil
#İngiltere
#mercedes-benz
#dava
#Emisyon Manipülasyonu
#Dieselgate
#Hileli Yazılım
#Otomobil
