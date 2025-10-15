Menü Kapat
TGRT Haber
16°
 | Berkay Alptekin

Tekstil fabrikası alevlere teslim oldu! Çok sayıda ölü var

Bangladeş’in başkenti Dakka’da 4 katlı bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyürken, yaşanan felakette ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2025
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
15.10.2025
saat ikonu 11:58

’in başkenti Dakka’da bir tekstil fabrikasında başlayan felakete neden oldu. Dakka’nın Mirpur bölgesinde 4 katlı bir tekstil fabrikasında dün akşam çıkan yangında en az 16 kişi hayatını kaybetti.

İtfaiye görevlileri, ölenlerin tanınamayacak derecede yandığını ifade etti. Yetkililer, fabrikadaki yangının 3 saat içinde söndürüldüğünü belirtirken, bitişikteki bulunan deponun da alevlere teslim olduğunu aktardı.

İtfaiye yetkilileri, yangının ilk hangi binada başladığını henüz belirleyemediklerini kaydetti.

Tekstil fabrikası alevlere teslim oldu! Çok sayıda ölü var

"ÖLENLER ANINDA ÖLDÜ"

İtfaiye müdürü Mohammad Tajul Islam Chowdhury ise gazetecilere yaptığı açıklamada, ölenlerin muhtemelen "yüksek derecede zehirli gaz" soluyarak "anında" öldüklerini bildirdi.

Chowdhury, polis ve ordu görevlilerinin hala ve deponun sahiplerini aradıklarını ifade etti.

Görgü tanıkları, depoda yangını artırabilecek çamaşır suyu tozu, plastik ve hidrojen peroksit bulunduğunu aktardı.

Deponun yasal olarak faaliyet gösterip göstermediğine dair soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

ETİKETLER
#yangın
#bangladeş
#kimyasal madde
#fabrika
#felaket
#Mirpur
#Dakka
#Dünya
