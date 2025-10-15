Menü Kapat
Ekonomi
Editor
 Özge Sönmez

Vatandaş isyan etti! 22 kilo fiyatına boş patates: Fiyatı gören şaka sandı

Bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı paylaşım sosyal medyada tartışma başlattı. Boş kumpirin fiyatını gören vatandaş hayatının şokunu yaşadı. Kaşar peyniri, tereyağı ile servis edilen boş patatesin 332 liraya satılması gündeme oturdu.

Vatandaş isyan etti! 22 kilo fiyatına boş patates: Fiyatı gören şaka sandı
Özge Sönmez
15.10.2025
15.10.2025
Artan gıda fiyatlarına bir de bu durumu fırsata dönüştüren işletmeler eklenince olan yine vatandaşlara oluyor. Dün 1 kilo et fiyatına 80 gramlık et döner gündem olmuştu. Bugün ise malzemesiz kumpirin fiyatı dikkat çekti.

Vatandaş isyan etti! 22 kilo fiyatına boş patates: Fiyatı gören şaka sandı

BOŞ KUMPİRİ BU FİYATA SATIYORLAR!

0-1 malzemeli kumpir satışa çıkaran işletmenin belirlediği fiyat sosyal medyada tartışma başlattı. Sadece kaşar peyniri ve tereyağı ile servis edildiği belirtilen boş patatesin 332.50 liraya satışa sunuldu. Fiyatı gören vatandaşlar duruma isyan etti.

