Vatandaş isyan etti! 22 kilo fiyatına boş patates: Fiyatı gören şaka sandı

Artan gıda fiyatlarına bir de bu durumu fırsata dönüştüren işletmeler eklenince olan yine vatandaşlara oluyor. Dün 1 kilo et fiyatına 80 gramlık et döner gündem olmuştu. Bugün ise malzemesiz kumpirin fiyatı dikkat çekti.

BOŞ KUMPİRİ BU FİYATA SATIYORLAR!

0-1 malzemeli kumpir satışa çıkaran işletmenin belirlediği fiyat sosyal medyada tartışma başlattı. Sadece kaşar peyniri ve tereyağı ile servis edildiği belirtilen boş patatesin 332.50 liraya satışa sunuldu. Fiyatı gören vatandaşlar duruma isyan etti.