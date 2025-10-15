Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Kripto paralar 'dibi' gördü: Yüzde seksene varan kayıplar yaşandı!

Bitcoin ve Etherium'da ABD-Çin geriliminin tırmanmasıyla salı günü sert bir düşüş yaşandı. Bazı borsalarda işlem gören altcoinlerde kayıplar daha vahim boyutlara ulaştı.

Kripto paralar 'dibi' gördü: Yüzde seksene varan kayıplar yaşandı!
ABD-Çin geriliminde yön bulmaya çalışan ve Ether, iki ülkenin karşılıklı olarak deniz taşımacılığı şirketlerine ek liman ücretleri getirmesinin ardından sert düşüş yaşadı. Altcoinlerde kayıplar yatırımcılarını batıracak boyutlara ulaştı.

Salı günü ABD ve Çin her türlü ürünü taşıyan deniz taşımacılığı şirketlerine ek liman ücretleri uygulamaya başladı. Böylece, dünyanın iki en büyük ekonomisi arasındaki ticaret savaşında deniz taşımacılığı da yeni bir cepheye dönüştü.

Kripto paralar 'dibi' gördü: Yüzde seksene varan kayıplar yaşandı!

İKİSİ BİRDEN DÜŞTÜ

Bitcoin 110.023,78 dolara kadar geriledi ve son olarak yüzde 2,3 düşüşle 113.129 dolar seviyesinde işlem gördü. Dünyanın en büyük kripto parası, 6 Ekim’de 126 bin doların üzerinde rekor bir seviyeye ulaşmıştı.

İkinci en büyük dijital para olan Ether, 3.900,80 dolara kadar düşerek yüzde 3,7 geriledi ve son olarak 4.128,47 dolar seviyesindeydi. Geçen cuma günü ise gün içi zirvesinden yüzde 12 değer kaybederek 3.436,29 dolara kadar düşmüştü.

Kripto paralar 'dibi' gördü: Yüzde seksene varan kayıplar yaşandı!

ALTCOİN'DEN YATIRIMCISINA ÜST DÜZEYDE DARBE!

Analistlere göre bu düşüşten en ağır darbeyi, Bitcoin dışındaki tüm kripto paraları kapsayan “”ler aldı. Hatta bazı borsalarda yüzde 80’e varan kayıplar yaşandı.

Washington’daki Monex USA işlem direktörü Juan Perez, “ABD ile Çin arasındaki ilişkiler kırılgan olduğu sürece ve borsalar teknoloji hisselerine fazla bağımlı kalmaya devam ettikçe, kripto piyasası da zorlanmaya devam eder. Çünkü kripto paralar genellikle diğer yerleşik varlıkların iyi performans gösterdiği dönemlerde daha iyi ilerler” dedi.

