TGRT Haber
16°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Altın fiyatlarında yeni rekor! Gram altın bu seviyeyi gördü: İşte 15 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

Haftaya rekorla başlayan altın fiyatları 15 Ekim Çarşamba gününü de rekorla açtı. ABD-Çin arasındaki gerilimlerin tırmanması ve ABD Merkez Bankası'nın yıl içinde iki kez daha faiz indirimine gideceği beklentisi altın fiyatlarını uçurdu. Gram altın 5 bin 628 TL seviyesini gördü. Peki çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 15 Ekim altın fiyatları...

KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
15.10.2025
07:17
|
GÜNCELLEME:
15.10.2025
08:03

Haftalardır rekor üstüne rekor kıran yerinde durmuyor. Dün tarihi rekor kıran bugünü de rekorla açtı. Alım-satım yapanlar ve yatırımcılar da altındaki yükseliş sonrası güncel fiyatları araştırmaya başladı. ABD-Çin arasındaki gerilimlerin tırmanması ve ABD Merkez Bankası’nın yıl içinde iki kez daha faiz indirimine gideceği beklentisi altını rekor seviyeye yükseltti. Peki, gram altın, fiyatları bugün ne kadar oldu? bugün kaç lira? İşte 15 Ekim 2025 altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yeni rekor! Gram altın bu seviyeyi gördü: İşte 15 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

ALTININ KİLOGRAM FİYATI 5 MİLYON 710 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 426 bin 392 lira, en yüksek 5 milyon 725 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,7 yükselişle 5 milyon 710 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 670 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 137 milyon 786 bin 900,92 lira, işlem miktarı ise 559,23 kilogram oldu.

15 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 5.612,10 TL
SATIŞ: 5.628,65 TL

Altın fiyatlarında yeni rekor! Gram altın bu seviyeyi gördü: İşte 15 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 9.379,00 TL
SATIŞ: 9.490,00 TL

Altın fiyatlarında yeni rekor! Gram altın bu seviyeyi gördü: İşte 15 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

YARIM ALTIN

ALIŞ: 18.759,00 TL
SATIŞ: 18.975,00 TL

Altın fiyatlarında yeni rekor! Gram altın bu seviyeyi gördü: İşte 15 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

TAM ALTIN

ALIŞ: 37.402,00 TL
SATIŞ: 37.771,00 TL

Altın fiyatlarında yeni rekor! Gram altın bu seviyeyi gördü: İşte 15 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 37.743,00 TL
SATIŞ: 38.313,00 TL

Altın fiyatlarında yeni rekor! Gram altın bu seviyeyi gördü: İşte 15 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

ONS ALTIN

ALIŞ: 4.178,54 dolar
SATIŞ: 4.178,81 dolar

