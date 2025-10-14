Menü Kapat
19°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Altın fiyatları için cüzdanları dolduracak tahmin

Societe Generale ve Standard Chartered, altın tahminlerini yukarı çekti. Fransız banka 5.000 doları, İngiliz banka ise 4.488 doları işaret ediyor.

Altın fiyatlarına ilişkin uzun vadeli tahminlerde tablo değişti. Fransız bankacılık devi Societe Generale, altın için 2026 sonu hedefini ons başına 5 bin dolar olarak güncelledi. İngiliz finans kuruluşu Standard Chartered ise tahminini 4 bin 488 dolar seviyesine çıkardı.

Altın fiyatları için cüzdanları dolduracak tahmin

“TALEP BEKLENTİLERİMİZİ AŞTI”

Societe Generale analistleri Michael Haigh ve Ben Hoff, yayımladıkları notta, “ girişleri güçlü seyrini koruyor, merkez bankalarının altın alımlarının da dirençli kalmasını bekliyoruz. Bu yüzden hedef fiyatlarımızı yukarı yönlü güncellemekte hem emin hem de zorunlu hissediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Altın fiyatları için cüzdanları dolduracak tahmin

Analistler, küresel talepteki artışın öngörülerinin ötesine geçtiğini belirterek, “Fiyatlar 2026 sonuna kadar ons başına 5 bin dolara ulaşabilir, çünkü piyasa girişlerinin hızı başlangıçtaki varsayımlarımızı aşmış durumda.” değerlendirmesinde bulundu.

Altın fiyatları için cüzdanları dolduracak tahmin

STANDARD CHARTERED DA İYİMSER

Altın konusunda benzer bir tabloyu İngiliz dev banka Standard Chartered de çizdi. Banka, 2026 yılı için altın fiyatı tahminini 4 bin 488 dolar seviyesine yükselttiğini duyurdu.

