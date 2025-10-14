Menü Kapat
Hava Durumu
Terörsüz Türkiye sürecinde detaylar belli oluyor! Genel af çıkacak mı?

Türkiye yeni bir döneme girdi. Öcalan'ın çağrısı sonrası PKK silah bıraktı, Terörsüz Türkiye Komisyonu kuruldu. Hazırlanan yeni düzenlemelerin detayları netleşiyor. PKK'nın silah bırakması sonrası hayata geçirilmesi planlanan yasal çerçeveye göre, silahını teslim edip başka bir suça karışmamış örgüt üyelerine ceza verilmeyecek. Ancak genel af ya da terörist başı Abdullah Öcalan'a affın söz konusu olmadığı öğrenildi.

KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 09:54
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 09:54

Binlerce vatandaşın faydalanmak üzere beklediği af yasasına ilişkin her detay yakından takip ediliyor. Hükümetin genel af yasası kararı ile infaz düzenlemesi yapıp yapmayacağı gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Türkiye'nin terörle mücadelesinde yeni bir sayfa açması hedeflenen "Terörsüz Türkiye" düzenlemelerinin hukuki altyapısı şekillenmeye başladı. Terör örgütü 'nın silah bırakmasının ardından devreye alınacak yasal düzenlemeler, suça karışmamış örgüt üyelerinin hukuki durumuna odaklanacak.

Terörsüz Türkiye sürecinde detaylar belli oluyor! Genel af çıkacak mı?

ÖCALAN'A AF SÖZ KOMUSU DEĞİL

TBMM'de ilgili komisyonun çalışmalarını tamamlayıp raporunu sunmasının ardından yasal adımlar atılacak. Hazırlanan çerçevenin en önemli maddelerinden biri, genel bir af veya Abdullah 'a af getirmeyecek olması. Düzenleme, tamamen silah bırakan ve başka hiçbir suça bulaşmamış PKK üyelerinin durumunu ele alacak.

Terörsüz Türkiye sürecinde detaylar belli oluyor! Genel af çıkacak mı?

'TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ'NDEN CEZA ALACAKLAR MI?

Bu kapsamda, Türk Ceza Kanunu'nun 221. maddesine benzer bir modelin uygulanması planlanıyor. Mevcut yasada olduğu gibi, herhangi bir suç eylemine katılmadan örgütten gönüllü olarak ayrılan kişilere "" suçlamasından dolayı ceza verilmemesi öngörülüyor.

Terörsüz Türkiye sürecinde detaylar belli oluyor! Genel af çıkacak mı?

Farklı suçlara karışmış olan örgüt üyelerinin durumu ise daha sonraki bir aşamada ele alınacak. Bu kişiler için ceza indirimleri veya denetimli serbestlik koşullarının yeniden düzenlenmesi gibi seçenekler masada olacak.

Hükümet yetkilileri, PKK'nın silahları tamamen bıraktığı teyit edilmeden hiçbir adım atılmayacağının altını çiziyor. Ayrıca, yapılacak tüm yasal düzenlemelerin toplumda rahatsızlık yaratmayacak ve şehit aileleri ile gazileri incitmeyecek bir hassasiyetle tasarlanacağı vurgulanıyor. "Umut hakkı" gibi taleplerin ise tartışmaya kapalı olduğu belirtiliyor.

