Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçelileri tedirgin eden haber: Kadıköy Duvarı'na İtalyan talip!

Fenerbahçe'nin bu sezon bonservisini alarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar'a Serie A'dan talip çıktı. İtalyan devi Juventus devre arasında Fenerbahçe'den Milan Skriniar'ı transfer etmek için teklif yapacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçelileri tedirgin eden haber: Kadıköy Duvarı'na İtalyan talip!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 14:40
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 14:40

İtalya Serie A ekiplerinden 'ta problemleri sürüyor. Juan Cabal ve Arkadiusz Milik'in ardından, stoper pozisyonunda forma giyen Bremer de sakatlandı.

En az 2 ay sahalardan uzak kalması beklenen 28 yaşındaki savunmacının yerine, Juventus'un 'nin yıldız ismini etmeyi planladığı iddia edildi.

Fenerbahçelileri tedirgin eden haber: Kadıköy Duvarı'na İtalyan talip!

JUVENTUS DEVRE ARASINDA FENERBAHÇE'YE TEKLİF YAPACAK

La Gazetta Sport'ta yer alan habere göre Juventus, fazla transfer bütçesi olmadığı için devre arasında kiralık olarak stoper almayı düşünüyor. Bu kapsamda İtalyan devinin daha önce Serie A'da forma giymiş büyük oyuncuları hedeflediği belirtildi.

Juventus'un stoper transferi listesindeki ilk ismin ise Fenerbahçe'den olduğu iddia edildi.

Fenerbahçelileri tedirgin eden haber: Kadıköy Duvarı'na İtalyan talip!

TRANSFER İÇİN ŞİMDİDEN TEMAS KURULACAK

İtalyan devi, Skriniar'ın Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından mutsuz olabileceğini düşünüyor. Bu doğrultuda Juventus Genel Direktörü Damien Comolli'nin şimdiden temaslara başlayacağı belirtildi. Juventus, Skriniar'ı ilk fırsatta ara transfer döneminde kadrosuna katmayı hedefliyor.

Fenerbahçelileri tedirgin eden haber: Kadıköy Duvarı'na İtalyan talip!

SKRİNİAR OLMAZSA FENERBAHÇE'NİN LİSTESİNDEKİ İSİM 2. SIRADA

Juventus'un Skriniar transferinin gerçekleşmemesi durumunda Bayern Münih'te forma giyen 'yi kadrosuna katmayı planlıyor.

Kim Min-Jae, bu sezon Bayern Münih'te ilk 11'de forma şansı bulmakta zorlanıyor. 2026 Dünya Kupası'nı düşünerek ilk 11'de forma giyebileceği bir takıma transfer olmak isteyen Güney Koreli stoper, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile de gündeme gelmişti.

Fenerbahçe'nin Milan Skriniar'da uyguladığı önce kiralık, sonra bonservisini satın alma yöntemi ile Kim Min-Jae'yi kadrosuna katacağı belirtilmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe yarım kalan hikayeyi tamamlamak için milyonları gözden çıkardı!
ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#sakatlık
#juventus
#kim min-jae
#Fenerbahçe
#Milan Skriniar
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.