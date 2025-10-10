Menü Kapat
 | Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe yarım kalan hikayeyi tamamlamak için milyonları gözden çıkardı!

Fenerbahçe ara transfer döneminde stoper hattını sağlamlaştırmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler, Bayern Münih'de geri planda kalan eski oyuncusu Kim Min Jae'yi transfer edecek. 28 yaşındaki stoperin transferinde Skriniar yöntemi uygulanacak.

Fenerbahçe yarım kalan hikayeyi tamamlamak için milyonları gözden çıkardı!
KAYNAK:
A Spor
|
GİRİŞ:
10.10.2025
saat ikonu 15:21
|
GÜNCELLEME:
10.10.2025
saat ikonu 15:27

Fenerbahçe'de yeni yönetim, Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun raporuna göre harekete geçmeye hazırlanıyor. Savunma hattına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Milan Skriniar ile yan yana oynayacak olan futbolcuyu belirledi.

Fenerbahçe yarım kalan hikayeyi tamamlamak için milyonları gözden çıkardı!

FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNÜYOR!

Fenerbahçe ara transfer döneminde Bayern Münih'te forma giyen 28 yaşındaki eski oyuncusu Kim Min Jae'yi gündemine aldı. Bu sezon Bayern Münih'te geri plana düşen yıldız stoperin, 2026 Dünya Kupası öncesi sürekli olarak ilk 11'de oynayabilmek için başka bir takıma transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Fenerbahçe yarım kalan hikayeyi tamamlamak için milyonları gözden çıkardı!

SKRİNİAR YÖNTEMİ UYGULANACAK

Fenerbahçe, Bayern Münih'te 2028'e kadar sözleşmesi olan Kim Min Jae'yi kadrosuna katmak için Milan Skriniar'da uyguladığı yöntemi kullanacak.

Güney Koreli stoper sezon sonuna kadar kiralanacak ve daha sonrasında bonservisi alınacak. Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertliler, Milan Skriniar transferinde de aynı yöntemi kullanmıştı.

Fenerbahçe yarım kalan hikayeyi tamamlamak için milyonları gözden çıkardı!

MİLAN SKRİNİAR İLE YAN YANA OYNAYACAK

Sol stoper pozisyonunda da oynayabilen Kim Min Jae, Milan Skriniar ile yan yana forma giyecek. Bu durumda Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü'nün yedek kulübesinde yer alacağı, Becao'nun ise takımdan ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe yarım kalan hikayeyi tamamlamak için milyonları gözden çıkardı!

KİM MİN JAE FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ

Kim Min Jae- 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe formasıyla toplam 40 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 1 gol atan Güney Koreli stoper, 2022-2023 sezonun başında ise 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İtalya Serie A takımlarından Napoli'ye transfer oldu.

