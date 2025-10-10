Fenerbahçe yarım kalan hikayeyi tamamlamak için milyonları gözden çıkardı!

Fenerbahçe'de yeni yönetim, Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun raporuna göre harekete geçmeye hazırlanıyor. Savunma hattına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Milan Skriniar ile yan yana oynayacak olan futbolcuyu belirledi.

FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNÜYOR!

Fenerbahçe ara transfer döneminde Bayern Münih'te forma giyen 28 yaşındaki eski oyuncusu Kim Min Jae'yi gündemine aldı. Bu sezon Bayern Münih'te geri plana düşen yıldız stoperin, 2026 Dünya Kupası öncesi sürekli olarak ilk 11'de oynayabilmek için başka bir takıma transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi.

SKRİNİAR YÖNTEMİ UYGULANACAK

Fenerbahçe, Bayern Münih'te 2028'e kadar sözleşmesi olan Kim Min Jae'yi kadrosuna katmak için Milan Skriniar'da uyguladığı yöntemi kullanacak.

Güney Koreli stoper sezon sonuna kadar kiralanacak ve daha sonrasında bonservisi alınacak. Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertliler, Milan Skriniar transferinde de aynı yöntemi kullanmıştı.

MİLAN SKRİNİAR İLE YAN YANA OYNAYACAK

Sol stoper pozisyonunda da oynayabilen Kim Min Jae, Milan Skriniar ile yan yana forma giyecek. Bu durumda Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü'nün yedek kulübesinde yer alacağı, Becao'nun ise takımdan ayrılması bekleniyor.

KİM MİN JAE FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ

Kim Min Jae- 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe formasıyla toplam 40 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 1 gol atan Güney Koreli stoper, 2022-2023 sezonun başında ise 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İtalya Serie A takımlarından Napoli'ye transfer oldu.