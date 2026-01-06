Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
12°
Yaşam
2026 İOKBS MEB bursluluk sınavı ne zaman hangi gün yapılacak?

İOKBS başvuru ve sınav tarihi 2026 MEB çalışma takvimi ile izleniyor. Ocak ayının gelmesiyle beraber, bursluluk sınavı takvimi için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik yapılacak olan bursluluk sınavı için heyecan arttı. Sınav öncesi İOKBS giriş belgeleri kullanıma açılacak.

2026 İOKBS MEB bursluluk sınavı ne zaman hangi gün yapılacak?
06.01.2026
06.01.2026
saat ikonu 20:34

Bursluluk sınavı tarihi 2026 sınava kısa süre kala öğrencilerin yoğunlaştığı başlıklardan oldu.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınavı her yıl, resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ile özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8. sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarında eğitim gören öğrenciler için uygulanmaktadır.

2026 İOKBS MEB bursluluk sınavı ne zaman hangi gün yapılacak?

2026 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Bursluluk sınavı tarihi MEB tarafından yayınlanan 2026 Yılı Sınav Uygulama Takvimi ile duyuruldu.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı) 2026/İOKBS sınavı 26 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

2026 İOKBS MEB bursluluk sınavı ne zaman hangi gün yapılacak?

İOKBS BAŞVURU NE ZAMAN?

Bursluluk Sınavı 2026 için başvuru takvimi henüz ilan edilmedi.

İOKBS başvuru kılavuzu ile takvim ve başvuru şartları gibi detaylar da kesinleşecek.

#Yaşam
