Fenerbahçe ve Kerem Aktürkoğlu'na kötü haber: Galatasaray başkanı duyurdu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kadın basketbol takımı için düzenlenen sponsorluk anlaşmasının imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Özbek açıklamasında gelen soru üzerine Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferindeki sözleşmeyle ilgili ortaya atılan iddialar hakkında konuştu.

"TARTIŞMAYA GEREK BIRAKMADAN ALENİYET KAZANDIRMIŞTIR"

Özbek açıklamasında "Fenerbahçeli yöneticinin yaptığı açıklama, tartışmaya gerek bırakmadan aleniyet kazandırmıştır. Ne yaptıklarını kulüp olarak, nasıl bir sözleşme yapıldığını kendileri açıkladılar zaten. Burada TFF Başkanımız Sayın Hacıosmanoğlu'nun sözleşmelerle ilgili ne kadar hassas olduğunu, konunun kendisi için ne kadar önemli olduğunu söyledi. Bunun da takipçisi olacağını defalarca ifade etti" dedi.

"FIFA VE UEFA NEZNİNDE YAPTIRIMLARI OLUYOR"

FIFA ve UEFA'nın yaptırımları konusunda da açıklamalarda bulunan Özbek "Konu sadece Türkiye içerisinde konuşulan bir konu değil, FIFA ve UEFA nezdinde yaptırımları oluyor. Canlı örnekleri var. UEFA, Fransa ve İngiltere'deki kulüplere karşı uyguladığı müeyyideleri hatırlarsak benzer olaylardan kaynaklandı" ifadelerini kullandı.

"KONU TÜRK FUTBOLUNU EN ÜST SEVİYEDE İLGİLENDİRİYOR"

Özbek açıklamasının devamında TFF Başkanının konunun üzerinde ciddiyetle duracağını ifade ederek "Konuyla ilgili çalışma başlattıklarını söyledi. İzleyeceğiz. Konu sadece a takımı, b takımı, c takımı işi değildir. Konu Türk futbolunun en üst seviyede ilgilendiriyor" dedi.