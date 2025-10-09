Menü Kapat
Editor
 09.10.2025

Fenerbahçe'de En Nesyri ile yollar ayrılıyor! Yeni forvet şimdiden belirlendi

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri son haftalarda gösterdiği performanstan dolayı eleştirilerin odak noktası oldu. Takımın en skorer ismi olmasına rağmen tribünler tarafından protesto edilen yıldız golcünün, ara transfer döneminde ayrılmak istediği iddia edildi. Sadettin Saran'ın ise şimdiden Fenerbahçe'nin yeni forvetini belirlediği ifade edildi.

Fenerbahçe'de En Nesyri ile yollar ayrılıyor! Yeni forvet şimdiden belirlendi
Haber Merkezi
09.10.2025
saat ikonu 14:01
09.10.2025
saat ikonu 14:17

Bu sezon formasıyla 5 gol ve 1 asist yapan , son haftalarda gösterdiği performanstan dolayı taraftarlar tarafından protesto ediliyor.

Son 5 karşılaşmada gol atamayan Faslı yıldız en son 17 Eylül 2025 tarihinde oynanan Alanya karşılaşmasında fileleri havalandırdı. İstatistikleri nedeniyle taraftarın tepkisini çeken Faslı yıldızın takımdan ayrılma kararı aldığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de En Nesyri ile yollar ayrılıyor! Yeni forvet şimdiden belirlendi

MOURİNHO İSTEDİĞİ İÇİN SATILMAMIŞTI

Sözcü'nün haberine göre Fenerbahçe'de yönetim devre arasında yüksek bonservis teklifi gelmesi halinde En-Nesyri'yi satma kararı aldı. Yaz döneminde tekliflerin gelmesine rağmen, Jose Mourinho'nun isteği üzerine sarı-lacivertli yönetim bu teklifleri reddetmişti.

Ancak Nice ve Samsunspor maçlarındaki performansı nedeniyle taraftarın tepkisini çeken En Nesyri'nin de ayrılık fikrine sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçe'de En Nesyri ile yollar ayrılıyor! Yeni forvet şimdiden belirlendi

FENERBAHÇE'DE YÖNETİM YENİ FORVETİ ŞİMDİDEN BELİRLEDİ

Fotomaç Gazetesi'nde yer alan habere göre Fenerbahçe'de yönetim En Nesri'nin yerine transfer edilecek forveti şimdiden belirledi.

Sarı-lacivertliler yaz transfer döneminde de ilgilendiği 'un Sırp forveti Vlahovic'i transfer etmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de En Nesyri ile yollar ayrılıyor! Yeni forvet şimdiden belirlendi

JUVENTUS VLAHOVİC'İN AYRILIĞINA SICAK BAKIYOR!

'un İtalyan basınından derlediği habere göre Juventus Teknik Direktörü Vlahovic yerine forvet hattında Jonathan David'i oynatmayı düşünüyor. Bu durumda Vlahovic ise ayrılmasına sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçe'de En Nesyri ile yollar ayrılıyor! Yeni forvet şimdiden belirlendi

VLAHOVİC TRANSFER TEKLİFİNE AÇIK

2026 Dünya Kupası'nda oynamak isteyen Vlahovic'in ise rotasyonda olmak istemediği belirtiliyor. Bu nedenle takımdan ayrılmayı düşünen Sırp forvetin olası bir transfer teklifine ise olumlu yaklaşacağı iddia ediliyor.

#Spor
#transfer
#youssef en-nesyri
#juventus
#beın sports
#Fenerbahçe
#Dusan Vlahovic
#Spor
