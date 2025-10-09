Fenerbahçe'de En Nesyri ile yollar ayrılıyor! Yeni forvet şimdiden belirlendi

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 gol ve 1 asist yapan Youssef En-Nesyri, son haftalarda gösterdiği performanstan dolayı taraftarlar tarafından protesto ediliyor.

Son 5 karşılaşmada gol atamayan Faslı yıldız en son 17 Eylül 2025 tarihinde oynanan Alanya karşılaşmasında fileleri havalandırdı. İstatistikleri nedeniyle taraftarın tepkisini çeken Faslı yıldızın takımdan ayrılma kararı aldığı iddia edildi.

MOURİNHO İSTEDİĞİ İÇİN SATILMAMIŞTI

Sözcü'nün haberine göre Fenerbahçe'de yönetim devre arasında yüksek bonservis teklifi gelmesi halinde En-Nesyri'yi satma kararı aldı. Yaz transfer döneminde tekliflerin gelmesine rağmen, Jose Mourinho'nun isteği üzerine sarı-lacivertli yönetim bu teklifleri reddetmişti.

Ancak Nice ve Samsunspor maçlarındaki performansı nedeniyle taraftarın tepkisini çeken En Nesyri'nin de ayrılık fikrine sıcak baktığı belirtildi.

FENERBAHÇE'DE YÖNETİM YENİ FORVETİ ŞİMDİDEN BELİRLEDİ

Fotomaç Gazetesi'nde yer alan habere göre Fenerbahçe'de yönetim En Nesri'nin yerine transfer edilecek forveti şimdiden belirledi.

Sarı-lacivertliler yaz transfer döneminde de ilgilendiği Juventus'un Sırp forveti Vlahovic'i transfer etmeye hazırlanıyor.

JUVENTUS VLAHOVİC'İN AYRILIĞINA SICAK BAKIYOR!

BeIN Sports'un İtalyan basınından derlediği habere göre Juventus Teknik Direktörü Vlahovic yerine forvet hattında Jonathan David'i oynatmayı düşünüyor. Bu durumda Vlahovic ise ayrılmasına sıcak baktığı belirtildi.

VLAHOVİC TRANSFER TEKLİFİNE AÇIK

2026 Dünya Kupası'nda oynamak isteyen Vlahovic'in ise rotasyonda olmak istemediği belirtiliyor. Bu nedenle takımdan ayrılmayı düşünen Sırp forvetin olası bir transfer teklifine ise olumlu yaklaşacağı iddia ediliyor.