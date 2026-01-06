Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

2026 İŞKUR Gençlik Programı desteği ne kadar oldu kaç lira? Erdoğan’dan gençlere müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programında yaptığı açıklamada, İŞKUR Gençlik Programı kapsamında ödenen günlük cep harçlıklarına artış yapıldığını duyurdu. Erdoğan’ın açıklamalarıyla birlikte İŞKUR Gençlik Programı desteğinin ne kadar olduğu merak edilen konu oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
2026 İŞKUR Gençlik Programı desteği ne kadar oldu kaç lira? Erdoğan’dan gençlere müjde
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.01.2026
saat ikonu 20:43
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
saat ikonu 20:43

Türkiye'nin genç iş gücü potansiyelini ekonomiye kazandırmak ve öğrencilerin eğitim hayatları devam ederken mesleki tecrübe edinmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı zam tutarı netleşti.

6 Ocak 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre destek ücretleri yeni yılda yükseltildi.

2026 İŞKUR Gençlik Programı desteği ne kadar oldu kaç lira? Erdoğan’dan gençlere müjde

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI DESTEĞİ 2026 NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İŞKUR Gençlik Programı desteğine zam yapıldığı müjdesini paylaştı.

Erdoğan, 1083 TL olan cep harçlığını 1375 liraya çıkarıldığını duyurdu.

2026 İŞKUR Gençlik Programı desteği ne kadar oldu kaç lira? Erdoğan’dan gençlere müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gelir elde eden öğrencilerimizin sayısı tam 150 bine ulaştı. Şimdi bu projeyi daha büyütüyor ve günlük 1083 lira olan cep harçlığını 1375 liraya yükseltiyoruz. Böylece İŞKUR Gençlik Programı dâhilinde haftada 3 gün görev alan her bir gencimizin gelirini aylık15.000 liradan 19 bin liraya çıkacak."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
2026 KYK kredi ve burs ne kadar oldu kaç lira? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.