2026 İŞKUR Gençlik Programı desteği ne kadar oldu kaç lira? Erdoğan’dan gençlere müjde

Türkiye'nin genç iş gücü potansiyelini ekonomiye kazandırmak ve öğrencilerin eğitim hayatları devam ederken mesleki tecrübe edinmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı zam tutarı netleşti.

6 Ocak 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre destek ücretleri yeni yılda yükseltildi.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI DESTEĞİ 2026 NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İŞKUR Gençlik Programı desteğine zam yapıldığı müjdesini paylaştı.

Erdoğan, 1083 TL olan cep harçlığını 1375 liraya çıkarıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gelir elde eden öğrencilerimizin sayısı tam 150 bine ulaştı. Şimdi bu projeyi daha büyütüyor ve günlük 1083 lira olan cep harçlığını 1375 liraya yükseltiyoruz. Böylece İŞKUR Gençlik Programı dâhilinde haftada 3 gün görev alan her bir gencimizin gelirini aylık15.000 liradan 19 bin liraya çıkacak."