Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Adana'da 4 gündür haber alınamayan Hüseyin'den acı haber geldi: En son çantası ve defteri bulunmuştu

Adana'da Çukurova Halk Eğitim Merkezi'nden çıkan 21 yaşındaki Hüseyin Kaygısız'dan bir daha haber alınamadı. 2 Ocak'tan beri aranan gençten acı haber geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
06.01.2026
saat ikonu 21:17
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
saat ikonu 21:17

Adana’da 4 gündür haber alınamayan 21 yaşındaki Hasan Hüseyin Kaygısız'ın üzen haberi geldi. 2 Ocak'ta Çukurova Halk Eğitim Merkezi'nden çıkan 21 yaşındaki Hasan Hüseyin Kaygısız'ın ailesi kayıp başvurusu yapmıştı.

Adana'da 4 gündür haber alınamayan Hüseyin'den acı haber geldi: En son çantası ve defteri bulunmuştu


TARLA İÇİNDE DEFTER PARÇALARI BULUNDU

Ekipler Kaygısız'ın halk eğitim merkezinden çıktıktan sonra gidebileceği güzergahlarda çalışma yaptı. Çalışmada Kaygısız'ın Kabasakal Mahallesi'nde tarla içinde giderken güvenlik kamerasına ulaştı. Polis bu görüntü üzerine AFAD'a haber verdi. Kaygısız'ın en son görüldüğü yere gelen ekipler tarla içinde defter parçaları olduğunu tespit edip takip ettiklerinde gencin çantasına ve defterlerine ulaştı. Yapılan çalışmalarda sonuca ulaşılamayınca sualtı polisi ve gemi adamları da bugün izlerin bulunduğu yerin aşağı kısımlarında Seyhan Baraj Gölü'nde çalışma yürüttü.

Adana'da 4 gündür haber alınamayan Hüseyin'den acı haber geldi: En son çantası ve defteri bulunmuştu

SU ÜZERİNDE CESEDİ BULUNDU


Gün boyu süren aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmazken, akşam saatlerinde gölde balık tutan bir kişi su üzerinde bir cansız beden gördü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve arama ekipleri sevk edildi. Dalgıç polislerden oluşan gemi adamlar cenazeyi sudan çıkardı. Yapılan incelemede cesedin Kaygısız’a ait olduğu belirlendi. Kaygısız’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gürültü yapıyor diye çocuğun hayatı son buldu! Mahkemeden tartışılacak karar
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.