Gürültü yapıyor diye çocuğun hayatı son buldu! Mahkemeden tartışılacak karar

Gaziantep'te 10 yaşındaki Emir Baki'nin gürültü yaptığı gerekçesiyle öldüğü cinayet davası üst mahkemeden döndü. Şahinbey'de yaşanan korkunç olayda yargılanan sanık Mühsün Taşkın'a çocuğu kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmişti. Dava üst mahkemeye taşınınca "kasten öldürme suçu" "olası kast" olarak karar verilerek yerel mahkemenin cezası bozuldu.

"GÜRÜLTÜ" CİNAYETİNİN GEÇMİŞİ:

Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde 26 Ağustos 2025'te, 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır aynı mahallede esnaflık yapan manav Mühsün Taşkın tarafından fazla ses yaptığı iddiasıyla pompalı tüfek ile vurularak ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Sanık Mühsün Taşkın, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.