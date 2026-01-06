Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Gürültü yapıyor diye çocuğun hayatı son buldu! Mahkemeden tartışılacak karar

Gaziantep'te gürültü yaptığı gerekçesiyle 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır'ı öldüren manav Mühsün Taşkın'ın davasında mahkeme ilk olarak müebbet kararı vermişti. Üst mahkemeye giden davada karar bozularak dikkat çeken bir karar çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.01.2026
saat ikonu 20:44
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
saat ikonu 21:47

Gaziantep'te 10 yaşındaki Emir Baki'nin gürültü yaptığı gerekçesiyle öldüğü cinayet davası üst mahkemeden döndü. Şahinbey'de yaşanan korkunç olayda yargılanan sanık Mühsün Taşkın'a çocuğu kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmişti. Dava üst mahkemeye taşınınca "kasten öldürme suçu" "olası kast" olarak karar verilerek yerel mahkemenin cezası bozuldu.

Gürültü yapıyor diye çocuğun hayatı son buldu! Mahkemeden tartışılacak karar

"GÜRÜLTÜ" CİNAYETİNİN GEÇMİŞİ:

Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde 26 Ağustos 2025'te, 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır aynı mahallede esnaflık yapan manav Mühsün Taşkın tarafından fazla ses yaptığı iddiasıyla pompalı tüfek ile vurularak ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Sanık Mühsün Taşkın, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Gürültü yapıyor diye çocuğun hayatı son buldu! Mahkemeden tartışılacak karar
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında kan donduran bavul itirafı!
Elif Kumal'ın aracında şüpheli detaylar! Yeni bulgular ortaya çıktı
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.