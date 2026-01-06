İstanbulluların çilesi! Beylikdüzü'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar trafik kilit

İstanbul'da, haftanın ikinci mesai günü bitiminde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı.

MESAİ BİTİMİ TRAFİK ÇİLESİ

Kentte mesai bitiminin ardından etkili olan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor. Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Yenibosna, Bakırköy, Cevizlibağ, Haramidere ve Mecidiyeköy mevkileri ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yoğunluk yaşanıyor. TEM Otoyolu'nda Hasdal ve Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar olan kesimde trafik nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Otoyolun Esenyurt ve TÜYAP mevkilerinde ise her iki yönde de trafik yoğunluğu gözleniyor. Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ve Barbaros Bulvarı'nda da trafik ağır ilerliyor.

ANADOLU YAKASINDA DURUM

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Kozyatağı ile Kartal arasında, TEM Otoyolu'nda ise Ünalan ile Sultanbeyli arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor. TEM Otoyolu Sancaktepe-Çamlıca gişeleri arasında trafik yoğun seyrederken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu ise Kavacık mevkisinden başlıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik akarken, D-100 kara yolu Kozyatağı ile Maltepe arasında araçlar güçlükle seyrediyor.

TOPLU TAŞIMADA YOĞUNLUK

Öte yandan, kentteki toplu taşıma durakları ile aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 18.45 itibarıyla yüzde 81 olarak kaydedildi. Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 80, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 83'e kadar yükseldi.