İstanbul'da akılalmaz kaza! Kamyon dükkana girdi 1'i turist 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Beykoz’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yük dolu bir kamyonetin dükkana girmesi sonucu biri sürücü, diğeri yaya olan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.01.2026
saat ikonu 20:15
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
saat ikonu 20:15

Beykoz'da kontrolden çıkan kamyonun dükkana daldığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İstanbul'da akılalmaz kaza! Kamyon dükkana girdi 1'i turist 2 kişi hayatını kaybetti

KAMYON SÜRÜCÜSÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

15.00 sıralarında Beykoz Anadolu Kavağı Mahallesi Mirşah Hamam Sokak'ta meydana gelen kazada iddiaya göre, 27 yaşındaki Emet Tüfenk idaresindeki 34 DH 9369 plakalı tahta yüklü kamyonet, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 2 katlı bir evin zemin katındaki dükkana daldı.

İstanbul'da akılalmaz kaza! Kamyon dükkana girdi 1'i turist 2 kişi hayatını kaybetti

ŞOFÖR VE YAYA OLAN BİR TURİST HAYATINI KAYBETTİ

Kamyon ayrıca, park halindeki 34 BLJ 774 plakalı Volkswagen marka otomobile de çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde kamyon sürücüsü Tüfenk'in ve caddede yaya olarak bulunan 28 yaşındaki Wiebe Wermer'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde bulunan İtalyan uyruklu 27 yaşındaki Illaria Carroza da sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İstanbul'da akılalmaz kaza! Kamyon dükkana girdi 1'i turist 2 kişi hayatını kaybetti
