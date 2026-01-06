Başkentte kritik karşılama! Malezya Başbakanı İbrahim'i Bakan Güler karşıladı

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve eşi Demet Güler Hanımefendi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi davetlisi olarak ülkemize gelen Malezya Başbakanı Sayın Enver İbrahim ile eşi Wan Azizah İsmail Hanımefendiyi Esenboğa Havalimanı’nda karşıladı" ifadelerine yer verildi.