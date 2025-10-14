Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Ünlü markanın elektrikli aracı alev aldı! Kapısı kilitlenince feci şekilde öldü

Çin'de yüksek hızla seyreden elektrikli bir Xiaomi SU7 model araba orta refüje çarpıp alevlere teslim oldu. Sürücünün yardımına çevredekiler koşarken, aracın otomatik kilit sistemi nedeniyle kapılar açılamadı. Kapılar itfaiye yardımıyla açılsa da sürücünün hayatını kaybetti belirtildi. Olay sonrası elektronik kapı kollarının güvenliği gündeme geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 14:03
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 14:03

'in Sichuan eyaletinde yer alan Chengdu şehrinde yüksek hızla seyreden elektrikli araç, orta refüje çarpıp karşı şeride geçerek alevlere teslim oldu. Sürücünün yardımına çevredekiler koştu.

Bir kişi sürücüyü araçtan çıkarabilmek için yumruklarıyla camları kırmaya çalışsa da başaramadı. Kısa süre sonra olay yerine itfaiye geldi.

Alevlere müdahale eden itfaiyeciler elektrikli aracın kapılarını çekiç ve motorlu testere kullanarak açabildi. Araçta bulunan 31 yaşındaki erkek sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisten yapılan açıklamada, sürücünün alkollü olduğundan şüphelenildiği, önce önündeki bir araca çarptığı, daha sonra orta refüjü aştığı ve aracın alev aldığı belirtildi.

Ünlü markanın elektrikli aracı alev aldı! Kapısı kilitlenince feci şekilde öldü

ELEKTRONİK KAPI KOLU TEDİRGİNLİĞİ GÜNDEMDE

Çin medyası elektrikli aracın Xiaomi SU7 Ultra olduğunu, kaza sonrası otomatik kilit sisteminin kapıları kilitlemesi sonucu sürücünün araçtan çıkarılamadığını aktardı.

Olayın ardından elektronik kapı kollarının güvenliği yeniden gündeme geldi. Xiaomi'nin hisseleri yüzde 8.7 oranında düştü.

SU7, Xiaomi'nin geçtiğimiz yılın Mart ayında piyasaya sürdüğü ilk elektrikli araç modeli.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Elektrikli araç kullananlar dikkat! Bakan Kacır duyurdu: 81 ilde başlıyor
Elektrikli araç yangınlarına sıra dışı çözüm: Batarya 6 metre uzağa fırlatılacak
ETİKETLER
#çin
#Elektrikli Araç Kazası
#Szchuan
#Xiaomi Su7
#Otomatik Kapı Kilit Sistemi Güvenliği
#Alkollü Şoför
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.