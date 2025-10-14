Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
19°
Editor
Editor
 Ümit Buget

72 saattir aranan yaşlı adamı çoban buldu: '3 gündür oruç tutuyorum'

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 3 gün önce kaybolan Hurşit Yıldırım, yürüyüş için çıktığı dağda kayboldu, 3 gündür aranan yaşlı adamı çoban buldu. 55 kişilik ekiple 3 gündür aranan 75 yaşındaki adamın bulunduğunu çoban görüntülü görüşmeyle duyurdu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2025
13:57
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
13:59

Isparta'nın ilçesinde 3 gün önce kaybolan Hurşit Yıldırım'ı şans eseri bölgedeki buldu. Çobanın telefonu ile yakınlarıyla konuşan Yıldırım, "Ben yürüyüş için çıktım geri de dönemedim. Suyum olmadığı için 3 gündür oruç tutuyorum. Adım atacak halim kalmadı" dedi.

72 saattir aranan yaşlı adamı çoban buldu: '3 gündür oruç tutuyorum'

Edinilen bilgiye göre, Isparta'nın Eğirdir ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan Hurşit Yıldırım (75), Oluklacı Tepesi civarında kayboldu. Cumartesi sabahından bu yana kendisinden haber alınamayan Yıldırım'ı arama çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyordu.

72 saattir aranan yaşlı adamı çoban buldu: '3 gündür oruç tutuyorum'

'SUYUM OLMADIĞI İÇİN ORUÇ TUTUYORUM'

Yıldırım'ın bulunması için bölgede kriz masası oluşturuldu. AFAD, Isparta Jandarma Arama (JAK), Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komando, AFAD gönüllüleri, arama ve kurtarma dernekleri, iz takip köpekleri, dron ve sivil vatandaşlardan oluşan yaklaşık 55 kişilik ekip görev yaptı. Bugün sabah saatlerinde bölgede çobanlık yapan bir vatandaş tarafından Yıldırım bulundu. Çobanın telefonuyla yakınlarına ulaşan Yıldırım, yerini Eğirdir Arama Kurtarma üyesi Abdurrahman Sinap anlattı. Yıldırım telefon görüşmesinde, "Allah rızası için beni kurtarın. Yerimi görüyor musunuz? Ben yürüyüş için çıktım geri de dönemedim. Suyum olmadığı için 3 gündür oruç tutuyorum. Adım atacak halim kalmadı" şeklinde konuştu.

Yeri tespit edilen Yıldırım'ın ekipler tarafından kurtarılma çabaları devam ediyor.

