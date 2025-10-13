Kayıp müzisyen TikTok fenomenin videosuyla bulundu! Aynaya yansıyan görüntü sırrı çözdü

2022 senesinde Kolombiya'da ailesi tarafından kayıplara karıştığı bildirilen müzisyen Diego Londono, 3 yılın ardından ortaya çıktı. Londono'nun ortaya çıkışı ise bir hayli ilginçti. Ekvatorlu bir sosyal medya fenomeni olan Amy Solano, TikTok için bir video çekti ve sosyal medya platformuna yükledi. Amy Solano'nun TikTok'a yüklediği videoda Londono görüldü.

PERU'DA ORTAYA ÇIKTI

Fenomenin yüklediği videonun viral hale gelmesiyle beraber görüntünün arka planında aynadan yansıyan Londono fark edildi. Yetkililer harekete geçti. Kayıp müzisyenin yeri TikTok videosu sayesinde tespit edildi. Londono'nun Peru'nun Chiclayo şehrinde olduğu anlaşıldı.

GERİ DÖNMEK İSTEMEDİ

Peru Ulusal Polisi (PNP), müzisyen Londono'yu buldu ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Aile, seneler sonra Londono'nun ortaya çıkmasının sevincini yaşadı. Fakat Londono, ülkesine ve ailesinin yanına dönmek istemediğini söyledi. Yetkililer, aileye haber verdi ve Londono'nun herhangi bir tehlike altında olmadığını fakat geri de dönmeyeceğini bildirdiler.

The Mirror'da yer alan habere göre, kısa bir süre polis gözetiminde tutulan Londono, kız kardeşleri Olga, Martha ve Lucia ile telefonda konuştu. Psikolojik muayeneyi ise reddetti. Polis, "Farklı şehirlerde el işi bakır ve bronz ürünler satarak geçimini sağlıyor. Çok dilli bir insan ve seyahat ederek yaşıyor" açıklamasında bulundu.

''PLANLI YAŞAYAN BİRİ DEĞİLİM''

Diego, Exito Noticias kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

''Ben diğer insanlara pek benzemiyorum, bu yüzden açıklaması zor. Ama ailem orada, biliyorum. Şimdi Lima'ya gidip biraz çalışacağım, sonra belki Kolombiya'ya dönerim. Çok planlı yaşayan biri değilim.''

Yetkililer, Londono'nun şimdilik Lima'ya gitmesine izin verdi ancak ailesiyle iletişimde kalması yönünde uyarıda bulundu. Ailesi ise üç yıl süren belirsizliğin ardından onun hayatta ve güvende olduğunu öğrenmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.