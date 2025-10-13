Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Kayıp müzisyen TikTok fenomenin videosuyla bulundu! Aynaya yansıyan görüntü sırrı çözdü

Kolombiya'da yaşayan müzisyen Diego Londono, 2022 yılından beri kayıptı. Bir gün TikTok videosu çeken bir kadının arka planında ayna yansımasında görüldü. 3 yılın ardından TikTok videosuyla yaşadığı anlaşılan Londono ulaşıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 11:45
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 11:45

2022 senesinde 'da ailesi tarafından kayıplara karıştığı bildirilen müzisyen Diego Londono, 3 yılın ardından ortaya çıktı. Londono'nun ortaya çıkışı ise bir hayli ilginçti. Ekvatorlu bir sosyal medya fenomeni olan Amy Solano, için bir video çekti ve sosyal medya platformuna yükledi. Amy Solano'nun TikTok'a yüklediği videoda Londono görüldü.

Kayıp müzisyen TikTok fenomenin videosuyla bulundu! Aynaya yansıyan görüntü sırrı çözdü

PERU'DA ORTAYA ÇIKTI

Fenomenin yüklediği videonun viral hale gelmesiyle beraber görüntünün arka planında aynadan yansıyan Londono fark edildi. Yetkililer harekete geçti. Kayıp müzisyenin yeri TikTok videosu sayesinde tespit edildi. Londono'nun 'nun Chiclayo şehrinde olduğu anlaşıldı.

Kayıp müzisyen TikTok fenomenin videosuyla bulundu! Aynaya yansıyan görüntü sırrı çözdü

GERİ DÖNMEK İSTEMEDİ

Peru Ulusal Polisi (PNP), müzisyen Londono'yu buldu ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. , seneler sonra Londono'nun ortaya çıkmasının sevincini yaşadı. Fakat Londono, ülkesine ve ailesinin yanına dönmek istemediğini söyledi. Yetkililer, aileye haber verdi ve Londono'nun herhangi bir tehlike altında olmadığını fakat geri de dönmeyeceğini bildirdiler.

The Mirror'da yer alan habere göre, kısa bir süre polis gözetiminde tutulan Londono, kız kardeşleri Olga, Martha ve Lucia ile telefonda konuştu. Psikolojik muayeneyi ise reddetti. Polis, "Farklı şehirlerde el işi bakır ve bronz ürünler satarak geçimini sağlıyor. Çok dilli bir insan ve seyahat ederek yaşıyor" açıklamasında bulundu.

Kayıp müzisyen TikTok fenomenin videosuyla bulundu! Aynaya yansıyan görüntü sırrı çözdü

''PLANLI YAŞAYAN BİRİ DEĞİLİM''

Diego, Exito Noticias kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

''Ben diğer insanlara pek benzemiyorum, bu yüzden açıklaması zor. Ama ailem orada, biliyorum. Şimdi Lima'ya gidip biraz çalışacağım, sonra belki Kolombiya'ya dönerim. Çok planlı yaşayan biri değilim.''

Yetkililer, Londono'nun şimdilik Lima'ya gitmesine izin verdi ancak ailesiyle iletişimde kalması yönünde uyarıda bulundu. Ailesi ise üç yıl süren belirsizliğin ardından onun hayatta ve güvende olduğunu öğrenmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gözlerinin arasında beyniyle doğan bebek: Mücadelesi herkese örnek oldu
Artan ayı saldırıları endişeleri zirveye çıkardı: Okul bahçesine, markete giriyorlar
ETİKETLER
#tiktok
#kolombiya
#aile
#Peru
#Diego Londono
#Kayıp Müzisyen
#Viral Video
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.