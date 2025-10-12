Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Gözlerinin arasında beyniyle doğan bebek: Mücadelesi herkese örnek oldu

Ekim 12, 2025 13:06
1
Gözlerinin arasında beyniyle doğan bebek: Mücadelesi herkese örnek oldu

ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Cincinnati şehrinde bir bebek, beyninin bir kısmının kafatasındaki bir boşluktan dışarı çıkmış bir halde dünyaya geldi. Doğumun ardından zorlu bir süreç atlatan bebek, mücadeleyi kazandı ve sağlığına kavuştu. 

2
HAMİLELİKTE FARK EDİLDİ

Hannah Sachs, hamileliğinin 22. haftasında bebeğinde bir anormallik olduğunu öğrendi. Doktorlar, doğmamış oğlunun beyninin bir kısmının kafatasındaki boşluktan dışarı çıktığını söyledi. Bebekte ensefalosel şüphesi vardı. 32 yaşındaki Hannah, doktorların açıklamasının ardından bebeğini kaybetme korkusu yaşadı fakat doktorların sıkı takibiyle bebek doğum sırasında herhangi bir komplikasyon gerçekleşmeden dünyaya geldi.

3
11 SAATLİK BEYİN AMELİYATI

'Liam' adı verilen bebek, doğumun ardından yoğun bakıma alındı. 13 günün ardından ise taburcu edildi. Liam bir süre iyileşiyor gibi görünse de iki haftanın ardından beyinde aşırı beyin omurilik sıvısı birikmesi olan ciddi bir hidrosefali hastalığı meydana geldi. Doktorlar, artık beyin ameliyatı olması gerektiğine karar verdi.

4
''HER ŞEY ONU KORKUTUYORDU''

Liam'ın ilk beyin ameliyatı başarılı geçti. Altı aylık olduğunda ise burnunun üst tarafında yer alan ensefaloseli çıkarmak için daha büyük bir ameliyat olması gerekti. Ameliyat 11 saat sürdü. The Sun'ın haberine göre Hannah, yaşananları şöyle anlattı:

''Ensefaloselin oluştuğu yer, kafatasının büyük bir kısmının deforme olmasına neden oldu, bu yüzden bu ameliyat sırasında bunun da büyük bir kısmını düzeltebildiler. Her şey onu korkutuyordu çünkü göremiyordu. Sürekli onunla konuşup, olup biteni ona anlatmaya çalışıyorduk. Söylediklerimizi anlamasa da sesimizi tanıması bana teselli verdi ve bu ona çok yardımcı oldu.''

 

5
SEREBRAL PALSİ TEŞHİSİ

Liam 10 aylık olduğunda ise yaşıtlarına göre daha tepkisiz bir çocuk olduğu fark edildi ve serebral palsi (SP) teşhisi kondu. 

6
HAYAT BOYU SÜREN ENGELLİLİK

Hannah, "Bu şaşırtıcı bir teşhis değildi, ancak bazen tam olarak kavramamız zor oluyor çünkü bu hayat boyu süren bir engellilik. Hayatının geri kalanını serebral palsi (CP) ve hidrosefali nedeniyle şant takarak geçirecek.'' dedi.

 

7
MÜCADELEYİ KAZANDI

Liam'ın zamanla daha iyi olduğunu anlatan Hannah, düzenli terapilere katıldıklarını ve bebeğinin kendisini bir hayli geliştirdiğini, artık yürüdüğünü, 'anne', 'baba' gibi kelimeleri ve birkaç kelime daha öğrendiğini söyledi.

 

8
AİLE ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELDİ

Hannah, Liam'ın her galibiyetini kutladıklarını ve sürecin travmatik olmasına rağmen üstesinden geldiklerini söyledi. 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.