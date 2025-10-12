Gözlerinin arasında beyniyle doğan bebek: Mücadelesi herkese örnek oldu

Liam'ın ilk beyin ameliyatı başarılı geçti. Altı aylık olduğunda ise burnunun üst tarafında yer alan ensefaloseli çıkarmak için daha büyük bir ameliyat olması gerekti. Ameliyat 11 saat sürdü. The Sun'ın haberine göre Hannah, yaşananları şöyle anlattı:

''Ensefaloselin oluştuğu yer, kafatasının büyük bir kısmının deforme olmasına neden oldu, bu yüzden bu ameliyat sırasında bunun da büyük bir kısmını düzeltebildiler. Her şey onu korkutuyordu çünkü göremiyordu. Sürekli onunla konuşup, olup biteni ona anlatmaya çalışıyorduk. Söylediklerimizi anlamasa da sesimizi tanıması bana teselli verdi ve bu ona çok yardımcı oldu.''