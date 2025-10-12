Gözlerinin arasında beyniyle doğan bebek: Mücadelesi herkese örnek oldu

Kategoriler
ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Cincinnati şehrinde bir bebek, beyninin bir kısmının kafatasındaki bir boşluktan dışarı çıkmış bir halde dünyaya geldi. Doğumun ardından zorlu bir süreç atlatan bebek, mücadeleyi kazandı ve sağlığına kavuştu.
Hannah Sachs, hamileliğinin 22. haftasında bebeğinde bir anormallik olduğunu öğrendi. Doktorlar, doğmamış oğlunun beyninin bir kısmının kafatasındaki boşluktan dışarı çıktığını söyledi. Bebekte ensefalosel şüphesi vardı. 32 yaşındaki Hannah, doktorların açıklamasının ardından bebeğini kaybetme korkusu yaşadı fakat doktorların sıkı takibiyle bebek doğum sırasında herhangi bir komplikasyon gerçekleşmeden dünyaya geldi.
'Liam' adı verilen bebek, doğumun ardından yoğun bakıma alındı. 13 günün ardından ise taburcu edildi. Liam bir süre iyileşiyor gibi görünse de iki haftanın ardından beyinde aşırı beyin omurilik sıvısı birikmesi olan ciddi bir hidrosefali hastalığı meydana geldi. Doktorlar, artık beyin ameliyatı olması gerektiğine karar verdi.
Liam'ın ilk beyin ameliyatı başarılı geçti. Altı aylık olduğunda ise burnunun üst tarafında yer alan ensefaloseli çıkarmak için daha büyük bir ameliyat olması gerekti. Ameliyat 11 saat sürdü. The Sun'ın haberine göre Hannah, yaşananları şöyle anlattı:
''Ensefaloselin oluştuğu yer, kafatasının büyük bir kısmının deforme olmasına neden oldu, bu yüzden bu ameliyat sırasında bunun da büyük bir kısmını düzeltebildiler. Her şey onu korkutuyordu çünkü göremiyordu. Sürekli onunla konuşup, olup biteni ona anlatmaya çalışıyorduk. Söylediklerimizi anlamasa da sesimizi tanıması bana teselli verdi ve bu ona çok yardımcı oldu.''
Liam 10 aylık olduğunda ise yaşıtlarına göre daha tepkisiz bir çocuk olduğu fark edildi ve serebral palsi (SP) teşhisi kondu.
Hannah, "Bu şaşırtıcı bir teşhis değildi, ancak bazen tam olarak kavramamız zor oluyor çünkü bu hayat boyu süren bir engellilik. Hayatının geri kalanını serebral palsi (CP) ve hidrosefali nedeniyle şant takarak geçirecek.'' dedi.
Liam'ın zamanla daha iyi olduğunu anlatan Hannah, düzenli terapilere katıldıklarını ve bebeğinin kendisini bir hayli geliştirdiğini, artık yürüdüğünü, 'anne', 'baba' gibi kelimeleri ve birkaç kelime daha öğrendiğini söyledi.
Hannah, Liam'ın her galibiyetini kutladıklarını ve sürecin travmatik olmasına rağmen üstesinden geldiklerini söyledi.