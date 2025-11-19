İstanbul'da otelde korku dolu anlar! 4 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir otelde kalan 4 kişilik ailenin zehirlenerek hayatını kaybetmesinin yankıları sürerken, megakentteki bir başka otelde daha korku dolu anlar yaşandı.

OTELDE YANGIN ÇIKTI

Sultangazi Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde bulunan 27 katlı otelde saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Otelin giriş katındaki bir odanın içinde bulunan buzdolabı henüz bilinmeyen sebeple yandı.

BİNAYI DUMANLAR SARDI

Yangın sebebiyle önce odaya sonra diğer katlara duman yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

4 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Yoğun duman sebebiyle otelde kalan yerli ve yabancı turistler tahliye edilirken dumandan etkilenen 4 kişi tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Dumandan hafif şekilde etkilenen diğer kişiler ise ambulanslarda oksijen desteği aldı.

Yangının tamamen söndürülmesi ve duman tahliyesinin ardından otelde kalanlar odalarına geri döndü. Yetkililer yangınla ilgili inceleme başlattı.