Sultangazi’de seyir halindeki araç alev alev yandı!

İstanbul Sultangazi’de, seyir halindeki araçta yangın çıktı. Sürücü, aracı durdurup kurtulurken alevler içinde kalan araç kullanılamaz hale geldi.

TÜM ARACI ALEVLER SARDI

Olay, saat 17.30 sıralarında Sultangazi Atatürk Bulvarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki hafif ticari araçta dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, aracı durdurup aşağıya indi. Ancak etrafa yayılan yakıt nedeniyle yolu ve tüm aracı alevler sardı. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

ARAÇ KÜLE DÖNDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.



Olayda yaralanan olmazken araç ise, kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.