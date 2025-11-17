Vatandaşlar şaşkın bakışlarla onları izledi! Yorulan pelikanların durağı Antalya oldu!

Kategoriler
Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı 2 pelikana ev sahipliği yaptı. Dün akşam saatlerinde Konyaaltı Sahili'ne gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Karşılarında 2 ak pelikanı gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı. PElikanları görüntüleyen vatandaşlar yanına kadar gittikleri pelikanları ilgiyle izledi. Bir süre sonra bölgeden uzaklaşan pelikanların, yorgunluk nedeniyle sahile indikleri değerlendiriliyor.