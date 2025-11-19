Menü Kapat
19°
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Vincenzo Montella milli maç sonrasında TFF'ye seslendi!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, deplasmandaki İspanya beraberliği sonrasında TV8'e açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, gelecek maçlar için TFF'ye seslendi.

Vincenzo Montella milli maç sonrasında TFF'ye seslendi!
, 2026 Dünya Kupası yolunda ile 2-2 berabere kaldı. Teknik Direktörü , zorlu maçın ardından önemli değerlendirmeler gerçekleştirdi.

Vincenzo Montella milli maç sonrasında TFF'ye seslendi!

VINCENZO MONTELLA'DAN TFF'YE KRİTİK ÖNERİ

"Futbolcularımızla gurur duyuyorum. İnanılmaz bir efor gösterdiler. İnanılmaz bir mücadele verdi oyuncularımız. Farklı bir maç olacağını biliyorduk ve hazırdık. Beraber fedakârlıklar yapmamız gerektiğini biliyorduk. Takım ruhuyla mücadele ederseniz, en iyisini yaparsanız. En son Uluslar Ligi'nde Portekiz'e 7 şut attılar, biz de şut attırmadık. Az süre verdiğimiz oyuncuların hazır olması beni gururlandırıyor. Her çalışanın katkısı. Malzemeci Ünal ağabeyin doğum günüydü; onun için kazanmak istedik, denedik ama olmadı. U21, U19, U17; onlarda da hareket var. İspanya deplasmanına gelirken, U21'in maçını izledik. Onlardan iki oyuncu aldık. Onların durumu da benim için çok önemli. Başından beri planımızdan emindim, futbolcularıma da söyledim. Oyuncularım bana inandılar, onlara teşekkür ediyorum. Başarılı olacakları bir strateji uyguluyorum. Galibiyeti denedik ama iki taraf için de hak edilen bir sonuç oldu. Bir ricam olacak. Mart ayında kulüplerimiz bir maç eksik oynarsa; futbolcularımızla birkaç gün fazladan çalışabilirsek, çok sevinirim."

Vincenzo Montella milli maç sonrasında TFF'ye seslendi!

Sıkça Sorulan Sorular

TÜRKİYE'NİN RAKİBİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
A Milli Takım'ın play-off süreci, perşembe günü netleşecek.
