İsrail'den Filistin mülteci kampına hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var

İsrail, Gazze'de olduğu gibi ateşkes anlaşması yaptığı Lübnan'da da saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bulunan Ayn el-Hilva Filistin Mülteci Kampı'nı vurdu.

HAVA SALDIRISI SONRASI SİLAH SESLERİ

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, hava saldırısının ardından kampta silah seslerinin duyulduğu ve bölgeye ambulansların intikal ettiği bildirildi.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Sağlık Bakanlığı saldırıda 13 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.

İSRAİL SALDIRIYI ÜSTLENDİ

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bulunan Ayn el-Hilva Filistin Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıyı üstlendi. Açıklamada, Filistin Mülteci Kampı’nın Hamas’ın eğitim üssü olduğu ve saldırıda Hamas mensuplarının hedef alındığı iddia edildi. ​​​​​​​

Öte yandan İsrail'in gün içinde Nebatiye vilayetinde 2 araca gerçekleştirdiği İHA saldırılarında da 2 kişi yaşamını yitirmişti.

FKÖ'DEN GREV VE MATEM KARARI

Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Lübnan'ın Sayda kentindeki bileşenleri, İsrail'in hava saldırısında 13 kişinin hayatını kaybettiği Ayn el-Hilva Filistin Mülteci Kampı'nda genel grev ve matem ilan etti.

FKÖ'nün Sayda kentindeki bileşenleri tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, İsrail'in kampa düzenlediği hava saldırısı kınandı.

İsrail saldırısının "yeni bir katliam" olduğu vurgulanan açıklamada, kampta genel grev ve matem ilan edildiği, kamp içindeki tüm kurum ve merkezlerin kapatılacağı belirtildi. Açıklamada, grev ve matemin süresine ilişkin bilgi verilmedi.

ATEŞKES ANLAŞMASI

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.