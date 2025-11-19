İşçi taşıyan servis araçları çarpıştı: 8 kişi yaralı

Tekirdağ Çerkezköy ilçesinde Veliköy Organize Sanayi Bölgesi yolu üzerinde iki araç çarpıştı.

İşçi servislerini taşıyan iki servis araçlarının çarpışması sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KAZADA 8 İŞÇİ YARALANDI

İlk belirlemelere göre kazada 8 işçi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.