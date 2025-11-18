Menü Kapat
19°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

Alkollü araç kullanmak yine can aldı! 12 yaşındaki çocuk feci kazanın kurbanı oldu

Adana'da dün sabah saatlerinde küçük bir çocuğa araba çarptı. 12 yaşındaki Miraç Çam'a çarpan alkollü sürücü daha öncesinde de alkolden ceza almıştı. Ehliyetine ikinci kez el konulan şahıs bu kez küçük bir çocuğun yaşamını yitirmesine sebep oldu. Vefat eden çocuğun babası, "Bir çocuğun hayatını elinden almak bu kadar kolay olmamalı. Sürücünün alabileceği en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. Kaçan sürücü ise olay sonrası polise teslim oldu.

Adana'da lüks otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Miraç Çam'ın babası, "Hayalleri vardı, makine ressamı olmak istiyordu. Bir çocuğun hayatını elinden almak bu kadar kolay olmamalı. Sürücünün alabileceği en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.
Kaza, dün saat 09.00 sıralarında meydana geldi. E.K. (26) idaresindeki otomobil, yaya geçidinden bisikletiyle yolun karşı tarafına geçmek isteyen 12 yaşındaki Miraç Çam'a çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sürücü kazadan sonra olay yerinden yaya olarak kaçtı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından çocuğun cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaçan sürücü E.K. ise daha sonra polise teslim oldu. Sürücünün emniyetteki işlemleri sürerken acılı baba Ümit Çam açıklamada bulundu.

Alkollü araç kullanmak yine can aldı! 12 yaşındaki çocuk feci kazanın kurbanı oldu

"EHLİYETİNE ALKOLDEN İKİNCİ DEFA EL KONULMUŞ"

Baba Çam, "Çocuğum sabah 8 gibi okula giderken yaya geçidini kullanıp yolun karşısına geçerken kırmızı ışıkta geçen bir araç tarafından çarpılmış. Çarpma anı ile düşme mesafesi 50 metre civarında. Ayrıca sürücünün ikinci defa ehliyetine alkolden el konulmuş. Şuan ehliyetsiz olarak araç kullanan bir insan. Zaten aracı orada bırakıp kaçmıştı, daha sonra teslim olmuş. Adalete güveniyoruz. Adaleti biz vermek zorunda kalmayalım inşallah" dedi.

Alkollü araç kullanmak yine can aldı! 12 yaşındaki çocuk feci kazanın kurbanı oldu

"ÇOK DUYGUSAL BİR ÇOCUKTU"

Oğlunun hayallerinin olduğunu dile getiren Ümit Çam, "Her gün konuşurdu. Makine ressamlığı istiyordu. Çok güzel mühendislik dalında oynar hareketli parçalar yapardı. Gelecek senenin nisan ayında 13 yaşında olacaktı. Çok iyi çok duygusaldı. Her çocuk gibi yaramazlıkları vardı ama çok duygusaldı. Herhangi bir kızmada bağırmada hemen duygulanıp ağlayabilen bir çocuktu. Allah'ın takdiri, diyecek başka lafımız yok" ifadelerini kullandı.

Alkollü araç kullanmak yine can aldı! 12 yaşındaki çocuk feci kazanın kurbanı oldu

"GİDEN GERİ GELMEYECEK, EN AZINDAN ADALET YERİNİ BULSUN"

Konuşmasını sürdüren baba Çam, "Ben iş yerinde kazayı öğrendim. Bana kaza yaptı yaralı dediler. İçime o an doğdu. İş yerim yakındı geldim, cenaze aracını gördüm, sordum ama kimse söyleyemedi. Bu şekilde araç kullanarak 12 yaşındaki çocuğun hayatına son vermek bu kadar basit olmamalı. Taksirle ölme sebep vermekten dosya açılmasını istiyorlar. Biz buna karşı çıktık. Alabileceği en ağır cezayı almasını istiyorum. Bu bizim içimizi soğutmayacak giden de geri gelmeyecek. En azından yerini bulsun" diye konuştu.

