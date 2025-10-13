Menü Kapat
19°
 Berrak Arıcan Baş

Artan ayı saldırıları endişeleri zirveye çıkardı: Okul bahçesine, markete giriyorlar

Japonya'da son zamanlarda artan ayı saldırıları endişelere neden oldu. Ayılar, okul bahçesine, markete kadar giriyor. Henüz bir ölüm bildirilmedi fakat yaralanmalar gerçekleşti.

Artan ayı saldırıları endişeleri zirveye çıkardı: Okul bahçesine, markete giriyorlar
'da son birkaç günde üst üste yaşanan ayı saldırıları, insanların endişeye kapılmalarına neden oldu. Devlet televizyonu NHK'nin haberinde, Akita eyaletinde 80'li yaşlarında bir kişinin, tarlasında ayı saldırısına uğradığı aktarıldı.

Yüzünden yaralanan yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Artan ayı saldırıları endişeleri zirveye çıkardı: Okul bahçesine, markete giriyorlar

LİSE BAHÇESİNE GİRDİ

Aynı eyalette, bir lisenin bahçesine giren 2 ayının da yetkililerce vurularak etkisiz hale getirildiği belirtildi. Polisin, bölge sakinlerine dikkatli olmaları uyarısında bulunduğu kaydedildi.

AYIYI KORKUTMAK İSTERKEN YARALANDI

Iwate eyaletinde ise 87 yaşındaki yaşlı adamın, evinin yakınına gelen ayıyı korkutmaya çalışırken saldırıya uğradığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

AYI MARKETE DALDI

Geçen hafta Gunma eyaletinde bir markete giren ayının saldırısı sonucu 2 kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Artan ayı saldırıları endişeleri zirveye çıkardı: Okul bahçesine, markete giriyorlar
