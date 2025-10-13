Artan ayı saldırıları endişeleri zirveye çıkardı: Okul bahçesine, markete giriyorlar

Japonya'da son birkaç günde üst üste yaşanan ayı saldırıları, insanların endişeye kapılmalarına neden oldu. Devlet televizyonu NHK'nin haberinde, Akita eyaletinde 80'li yaşlarında bir kişinin, tarlasında ayı saldırısına uğradığı aktarıldı.

Yüzünden yaralanan yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

LİSE BAHÇESİNE GİRDİ

Aynı eyalette, bir lisenin bahçesine giren 2 ayının da yetkililerce vurularak etkisiz hale getirildiği belirtildi. Polisin, bölge sakinlerine dikkatli olmaları uyarısında bulunduğu kaydedildi.

AYIYI KORKUTMAK İSTERKEN YARALANDI

Iwate eyaletinde ise 87 yaşındaki yaşlı adamın, evinin yakınına gelen ayıyı korkutmaya çalışırken saldırıya uğradığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

AYI MARKETE DALDI

Geçen hafta Gunma eyaletinde bir markete giren ayının saldırısı sonucu 2 kişinin yaralandığı ifade edilmişti.